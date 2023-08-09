LGBTQ+｜伊拉克下令媒體禁用「同性戀」　要求改稱「性偏差」

監管機構已指示媒體不得使用「同性戀」一詞

據《路透社》報道，伊拉克國家通訊和媒體委員會（Communications and Media Commission，CMC）8日發出聲明，表示「性別」（gender）一詞同樣被禁止使用。CMC嚴禁所有須獲得其許可的電信和網路公司，在任何應用程式中使用上述字眼。CMC在這份以阿拉伯文撰寫的聲明中強調，監管機構已指示媒體不得使用「同性戀」一詞，一律應使用正確用語「性偏差」。

政府發言人表示，對於違反規定的罰則尚未研擬完畢，但可能包括處以罰款。伊拉克雖然未明確把同性戀視為刑事犯罪，但其刑法中定義鬆散的道德條款，已逐漸被用來針對LGBTQ+族群。過去2個月，伊拉克主要政黨擴大了對LGBTQ+族群的批評力道，什葉派穆斯林焚燒彩虹旗，以抗議瑞典、丹麥境內的焚燒《古蘭經》事件。根據「數據看世界」（Our World in Data）資料統計，現有60多國將同性戀視為犯罪；而在130多國的法律中，同性戀屬合法行為。

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