Lightning bye bye？歐盟推新規定 蘋果產品須轉用USB-C

Lightning接頭是蘋果產品的signature，但隨著歐盟各國周二同意於2024年起統一手機、平板、手提電腦、相機、耳機、鍵盤、滑鼠、電子書、手提遊戲機、手提揚聲器、手提導航裝置等電子產品的接頭為USB-C，規定在歐盟販售的上述產品，須採用Android機使用的USB-C，令各界關注Lightning會否就此步入歷史。

路透社形容歐盟的決定是一次「政治干預」(political intervention)，歐盟旨在令消費者使用電子產品時更方便及節省金錢，逾10年來一直推動統一接頭，冀消費者以後毋須再為蘋果、Android及其他電子產品，分別購買專用的傳輸及差電線。其中手提電腦有額外40個月寬限期。歐盟估計，有關決定每年可令消費者節省約2.5億歐元，並有助減少每年多達1.1萬公噸的差電器及差電線垃圾。歐盟的新規定並非單單針對蘋果，但對蘋果影響最大，美聯社指儘管有關規定只在歐洲生效，但料將會成為全球標準。

蘋果傳將推USB-C新iPhone

蘋果未有即時回應歐盟的新規定，但過去曾斥此舉有礙創新及會造成大量電子垃圾。消息聽來好像摑了蘋果一巴，然而有分析指出，歐盟的決定對蘋果反而有利。國際研究公司CFRA Research分析員Angelo Zino認為，雖然現有的Lightning機種屆時仍可繼續使用，但統一用USB-C的規定，會推動果粉更快「升呢」至新機。彭博社上月曾報道，蘋果正研究採用USB-C的新iPhone，可望明年推出。

此外，過去蘋果每推出新產品，舊型號便會減價，吸引不少人購買，美國市場研究公司IDC研究經理Jitesh Ubrani指，一旦舊型號機種因為採用Lightning接口而無法再在歐盟販售，本來習慣「等新機出時掃舊機」的果粉，只好付出更多金錢來買新機。