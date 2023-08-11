Lil Tay呃晒全世界？14歲網紅「死後」24小時突「翻生」：我還活著

14歲網紅Lil Tay「死後」24小時突然「翻生」，稱帳號被盜。(網上圖片)

以炫富而聞名國際的14歲華裔兒童網紅Lil Tay，在傳出死訊後24小時，突然「復活」並發聲明表示帳號被盜，她和哥哥都活得好好的。證實Lil Tay死訊的「家屬聲明」亦已於其Instagram(IG) 帳號中消失。但無法說服部分網民，她更被質疑有「詐死」之嫌。

Lil Tay的IG帳號昨日發布一則由其家人名義證實Lil Tay離世消息的聲明，但24小時後，該篇「離世聲明」就從她的帳號消失。Lil Tay亦透過《TMZ》發表聲明，表示「我想明確表示，我和我的哥哥都安全還活著，但我的心碎了，甚至很難找到合適的詞語來表達。這是非常痛苦的24小時。昨天一整天，當我試圖解決這個爛攤子時，一直接到親人打來的無休無止的令人心碎和淚流滿面的電話。」