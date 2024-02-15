Meta前工程師 殺青梅竹馬妻及4歲孿生子後自殺一家四口亡

美國發生謀殺及自殺倫常慘案，一名37歲前Meta工程師，在家中殺死青梅竹馬妻子，以及一對4歲的孿生兒子後，自殺身亡。

案發在周一，一家四口被發現倒斃在位於加州San Mateo的一間5房大宅內。初時有報道指案件涉及氣體洩漏，但後來警方表示案件是謀殺及自殺案。

男女戶主為37歲的Anand Sujith Henry以及38歲的Alice Benziger，分別任職工程師及數據科學家，二人被發現身上有9mm口徑手槍造成的槍傷。至於一對孿生兒子Noah和Neithan，則倒卧在其中一間房的梳化上。