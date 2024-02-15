Meta前工程師 殺青梅竹馬妻及4歲孿生子後自殺一家四口亡

美國發生謀殺及自殺倫常慘案，一名37歲前Meta工程師，在家中殺死青梅竹馬妻子，以及一對4歲的孿生兒子後，自殺身亡。
案發在周一，一家四口被發現倒斃在位於加州San Mateo的一間5房大宅內。初時有報道指案件涉及氣體洩漏，但後來警方表示案件是謀殺及自殺案。
男女戶主為37歲的Anand Sujith Henry以及38歲的Alice Benziger，分別任職工程師及數據科學家，二人被發現身上有9mm口徑手槍造成的槍傷。至於一對孿生兒子Noah和Neithan，則倒卧在其中一間房的梳化上。
倫常血案｜男戶主曾分別任職Meta及Google
據報男戶主曾分別在Meta及Google任職1.5年及8年，去年6月自立門戶，成立涉及人工智能(AI)業務的公司。有報道指，男戶主曾於2016年12月申請離婚，但翌年女方誕下孿胎後，雙方在案發前仍一直維持關係。
報道稱現場未有留下遺書，亦未知行兇者動機。警方未有明言是男戶主行兇，但有報道引述消息，指男戶主在浴室殺害妻子後，再殺死一對兒子然後自殺。據報警方接獲一個電話，稱擔心屋內出事，於是派員上門查看，揭發命案。據悉女戶主的母親日前曾在屋內留宿至本月11日，即案發前一天；而涉事大宅是男女戶主於2020年以210萬美元購入。