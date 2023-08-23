Meta推出Threads網頁版 與X較量

外界普遍預期Threads會推出網頁版，這將有助其獲得品牌、企業帳號、廣告商和記者等較強大用戶更廣泛接受，因為可在更大螢幕上使用。Meta並表示，未來幾周內將為Threads的網頁版添加更多功能。

路透社報道，Meta表示，Threads用戶現在可以透過個人電腦登入網站來使用。

用戶對Threads新鮮感減退

Threads的App版7月5日推出後，短短5天註冊用戶突破一億。但隨著新產品的熱潮消退，使用者又回流到他們較熟悉的X等平台，使得Threads的受歡迎程度下降。

根據市場分析公司Similarweb於8月10日所提出的報告，在短短一個多月內，Threads的Android版app每日活躍用戶數從巔峰的4,930萬降至1,030萬。

用戶對Threads的新鮮感似乎已逐漸減弱。根據Similarweb，即使是在最多人上線的一天，Threads的用戶數量也不到X的一半。X的每日平均活躍用戶數超過1億。

據美國權威行銷媒體《廣告周刊》(Adweek)，除了用戶流失，連鎖快餐店Wendy's、服飾品牌Anthropologie和美妝品牌Rare Beauty等美國企業都已減少Threads上的貼文數量。