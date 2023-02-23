Meta據報計劃新一輪裁員　涉數千名員工

《華盛頓郵報》(The Washington Post) 報道，Facebook母公司Meta計劃在全球展開新一輪裁員，涉及數千名員工。報道指，Meta計劃削減部分項目和職位，縮減公司架構，減少職位層級，部分管理層被調任沒有下屬的較低層職位。

報道引述知情人士透露，Meta正委託人力資源、律師、財務專家和高管制定計劃，削減部分項目和職位，縮減公司架構，減少職位層級，部分管理層被調任沒有下屬的較低層職位。Meta 內部預計，工作被轉換的員工 最終會辭職。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 上周五(17日)引述知情人士透露，Meta在最近完成的一輪績效評估中，給數以千計員工打出不及格的評級，被打出「表現欠佳」分數的員工佔總數近10%。