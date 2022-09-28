Meta移除來自中國涉美國中期選舉的宣傳帳戶及內容

Meta在新聞簡報會上指，調查報告發現以中國為基地的宣傳網絡，在Facebook和Instagram(IG)及競爭對手Twitter設立假帳戶，有帳戶聲稱是自由派或保守派美國人，自去年11月起轉發或評論政治人物的帖文，或發表政治意見。帖文內容提及槍械管制、墮胎等議題。亦有假帳戶聲稱是捷克人，批評捷克政府的對華政策。但有關網絡的規模相對較小，未有吸引太多用戶追蹤，暫時亦未能確定誰人幕後策劃。不過報告指出，這項發現透露，相較先前已知的政治宣傳手法，如今中國輿論戰已轉向較為直接干預美國國內政治。

美國期中選舉是美國每4年的總統任期中間，即第二年的11月舉行。美國國會大部分成員恉會在中期選舉中改選，決定由哪一個政黨主導國會，屆時美國主要兩大黨派共和黨和民主黨將就參眾兩院席位展開爭奪。