Meta移除來自中國涉美國中期選舉的宣傳帳戶及內容

美國2022年中期選舉將於11月8日舉行。社交平台Facebook的母公司Meta表示，發現來自中國、針對美國中期選舉的政治宣傳網絡。Meta以違反社群運作標準，移除Facebook81個帳號、8個粉絲專頁、1個社群和2個Instagram帳號，並將相關訊息分享給聯邦調查局。
Meta在新聞簡報會上指，調查報告發現以中國為基地的宣傳網絡，在Facebook和Instagram(IG)及競爭對手Twitter設立假帳戶，有帳戶聲稱是自由派或保守派美國人，自去年11月起轉發或評論政治人物的帖文，或發表政治意見。帖文內容提及槍械管制、墮胎等議題。亦有假帳戶聲稱是捷克人，批評捷克政府的對華政策。但有關網絡的規模相對較小，未有吸引太多用戶追蹤，暫時亦未能確定誰人幕後策劃。不過報告指出，這項發現透露，相較先前已知的政治宣傳手法，如今中國輿論戰已轉向較為直接干預美國國內政治。
美國期中選舉是美國每4年的總統任期中間，即第二年的11月舉行。美國國會大部分成員恉會在中期選舉中改選，決定由哪一個政黨主導國會，屆時美國主要兩大黨派共和黨和民主黨將就參眾兩院席位展開爭奪。
Meta：俄以德法英意烏為目標宣傳俄烏戰爭虛假訊息
另外，Meta又指，截獲一個自5月展開行動的龐大俄羅斯網絡，遍及60個網站，涉及60多個冒充新聞機構的網站，以及約,4000個社交媒體帳戶，並投放10萬美元於親俄的宣傳內容，是自俄烏戰事以來最大型和最複雜。這個網絡最初針對德國用戶，之後擴大到法國、英國、意大利和烏克蘭，以宣傳親克里姆林宮言論，甚至模仿德國明鏡周刊(Spiegel)、英國《衛報》(The Guardian)、意大利安莎社(ANSA)等新聞網站，企圖以假亂真，被德國記者發現。Meta就此封鎖了Facebook和Instagram帳號超過1,600個、703個粉絲專頁以及29個群組。