Meta裁員3600人 46科技公司炒人引致「萬人失業潮」

據美媒The Street11日引述Meta創辦人朱克伯格(（Mark Zuckerberg）發布的內部備忘錄，今次Meta裁員將基於員工績效表現，公司今年將招募新員工來取代被裁掉的員工。

朱克伯格在備忘錄中稱：「我決定提高績效管理標準，加快淘汰表現不佳的員工。我們通常會在一年內淘汰那些未達到預期的員工，但現在我們將此周期內進行更廣泛的基於績效的裁員。」

朱克伯格表示，此次裁員正值Meta重點開發人工智能（AI）、智慧眼鏡和「社交媒體的未來」之際：「這將是關鍵的一年，我想確保團隊擁有最優秀的人才。」

被裁員工去年中期達標 今年被降級

報道引述Business Insider資料，指Meta 的第一輪裁員已於2月10日啟動，有被炒員工聲稱自己在2024年中期評估中獲得了「達到或超出預期」的評級，今次意外被裁後，才發現自己評級已降至「基本達標」。