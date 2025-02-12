Meta裁員3600人 46科技公司炒人引致「萬人失業潮」

Facebook母公司Meta近日宣布計劃裁員3600人，約佔該公司員工總數5%。美國傳媒指出，2025年至今已有46間科技公司宣布裁員，導致超過1.1萬名員工失業。
據美媒The Street11日引述Meta創辦人朱克伯格(（Mark Zuckerberg）發布的內部備忘錄，今次Meta裁員將基於員工績效表現，公司今年將招募新員工來取代被裁掉的員工。
朱克伯格在備忘錄中稱：「我決定提高績效管理標準，加快淘汰表現不佳的員工。我們通常會在一年內淘汰那些未達到預期的員工，但現在我們將此周期內進行更廣泛的基於績效的裁員。」
朱克伯格表示，此次裁員正值Meta重點開發人工智能（AI）、智慧眼鏡和「社交媒體的未來」之際：「這將是關鍵的一年，我想確保團隊擁有最優秀的人才。」
被裁員工去年中期達標 今年被降級
報道引述Business Insider資料，指Meta 的第一輪裁員已於2月10日啟動，有被炒員工聲稱自己在2024年中期評估中獲得了「達到或超出預期」的評級，今次意外被裁後，才發現自己評級已降至「基本達標」。
據報道，Meta先前曾發布內部備忘錄，如果僅靠裁減低績效員工無法達到裁員目標，公司管理人員可以解僱表現較好的員工。對此，Meta發言人回應稱並未調低員工的績效評級，並表示員工先前達標不意味著持續達標。
微軟亞馬遜等亦裁員
報道指出，2025年以來已有包括Meta、微軟、Workday、亞馬遜和英特爾在內的多家科技公司宣布裁員。根據裁員監測網站Layoffs.fyi的最新數據，2025年至今已有46間科技公司宣布裁員，導致11,664人失業。
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