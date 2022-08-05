Meta首次發債籌100億美元　消息：超額認購逾3倍

社交平台Facebook母公司Meta亦加入融資大軍，發售4種到期年限不同的公司債，籌資100億美元，是該公司首度發債，據指市場反應熱烈，超額認購逾3倍，報道料Meta發債為因應上季現金流下滑和營收首降的情況。

美國銀行、摩根大通和富國銀行等大型銀行已在7月加入發債大軍，本周，蘋果(Apple)和英特爾(Intel)亦發行企業債券。隨着美聯儲持續激進加息，企業通過債券融資的成本走高，風險增加，很多企業正在加快其融資步伐。《彭博社》引述消息人士報道，在Meta計畫發行的公司債中，最長天期者為40年期，息率為將比美國孳息上加1.65厘，比最初討論的1.75至1.8厘為低。消息人士透露，Meta在紐約下午一度吸引多達300億美元的認購。