MeToo運動｜紐約法院推翻電影人韋恩斯坦強姦定罪　下令重審

觸發MeToo運動的荷里活製片人韋恩斯坦(Harvey Weinstein)性侵及強姦女星案件，2020年被判強姦罪名成立，監禁23年。美國紐約上訴法院周四(25日) 以4比3推翻裁決，指審訊過程對韋恩斯坦不公平，下令重審。

紐約上訴法院以票數4比3推翻原審裁決，接納當年的審判受到太多外界意見干擾，令韋恩斯坦「沒有受到公平審判」。法官Jenny Rivera指，原審法官犯下嚴重錯誤，容許多名與控罪無關的女子作供，又容許韋恩斯坦接受盤問加深對他的「高度偏見」，為糾正錯誤，下令重審。