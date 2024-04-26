MeToo運動｜紐約法院推翻電影人韋恩斯坦強姦定罪　下令重審

觸發MeToo運動的荷里活製片人韋恩斯坦(Harvey Weinstein)性侵及強姦女星案件，2020年被判強姦罪名成立，監禁23年。美國紐約上訴法院周四(25日) 以4比3推翻裁決，指審訊過程對韋恩斯坦不公平，下令重審。
紐約上訴法院以票數4比3推翻原審裁決，接納當年的審判受到太多外界意見干擾，令韋恩斯坦「沒有受到公平審判」。法官Jenny Rivera指，原審法官犯下嚴重錯誤，容許多名與控罪無關的女子作供，又容許韋恩斯坦接受盤問加深對他的「高度偏見」，為糾正錯誤，下令重審。
韋恩斯坦仍需為另一宗強姦案繼續服刑
曼克頓地區檢察官表示，將盡力讓案件獲得重審，並堅定履行對性侵倖存者的承諾。但這同時意味受害人或可能被迫再次出庭，重溫她們的創傷。代表8名原告的律師Douglas Wigdor表示，上訴法庭指不應傳召不是與案件直接相關的證人作供，是重大倒退，亦會影響日後其他案件的審訊。她指：「那些證人參與審訊根本對個人沒有任何好處，他們唯一的目標是為數十名受害者發聲」。
72 歲的韋恩斯坦因 2006 年性侵犯一名前製片助理、2013 年強姦一名有抱負的女演員於 2020 年 2 月被定罪，目前正在服刑 23 年刑期。他去年因 2013 年在洛杉磯強姦一名女演員而在加利福尼亞州被定罪，仍將面臨 16 年監禁。因此，即使性侵及強姦女星案重審，他亦要因2013年案件在紐約州北部繼續服刑。