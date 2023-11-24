Metoo｜紐約「成人倖存者法」到期前夕爆訴訟潮　市長涉性侵遭索償500萬美元

美國紐約州「成人倖存者法」在24日到期前夕，出現一連串性侵害案件相關訴訟，不少知名人士都被指控。紐約市長亞當斯也被指在30年前性侵一名女同事。
綜合《法新社》、《CNN》等多家外媒報道，美國紐約州2022年通過「成人倖存者法」（Adult Survivors Act），鑑於部分過去發生的性侵害案件因年代久遠，超過訴訟時效而無法提訴。這項效期一年的特別立法規定，過去曾遭受過性侵害的成年倖存者，不論發生在多久之前，皆可在一年內對施暴者提起訴訟，而這項法案將在11月24日到期。
市長遭索償至少500萬美元
美國網媒《信使報》（The Messenger）22日率先報道指，紐約市長亞當斯（Eric Adams）被指控於30年前性侵一名女同事。原告指控：「1993年和亞當斯同時為紐約市政府工作時，在紐約州紐約市遭亞當斯性侵。」報道稱，這位匿名原告求償至少500萬美元（約3898萬港元）。
對此，紐約市府發言人透過聲明表示：「市長不知道這個人是誰，就算他們見過面，他也不記得了，但他絕不會做任何傷害他人的事，並強烈否認這樣的指控」。
奧斯卡影帝占美霍士亦被控
在「成人倖存者法」大限即將到來前夕，多位知名人士陸續被依該法提起相關訴訟。包括奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）被控2015年公然在餐廳對女粉絲實施性攻擊。重金屬搖滾天團「槍與玫瑰」（Guns N' Roses）主唱羅斯（Axl Rose）被控於1989年性侵一名成人雜誌女模特兒。
上週，知名饒舌歌手庫姆斯（Sean Combs）被前女友凱西（Cassie）指控性侵。在提告的第2天，雙方就表示同意和解。不過，庫姆斯23日再度遭到指控於1991年對一名大學生下藥並性侵。
「成人倖存者法」的確切送件數量尚無從得知，不過紐約州法院截至19日至少收到了2587宗電子申請。
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