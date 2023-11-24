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國際
2023-11-24 18:15:08

Metoo｜Guns N' Roses 61歲主唱遭控34年前性侵女模　律師否認：根本沒見過面

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「槍與玫瑰」61歲主唱遭控34年前施暴性侵女模　律師否認：根本沒見過面

美國搖滾天團「槍與玫瑰」（Guns N' Roses）的61歲主唱羅斯（Axl Rose）22日遭一名前模特兒提起訴訟。羅斯被指控於34年前在紐約一家酒店中對原告施以暴力與性侵。

現年61歲的前成人雜誌「閣樓」（Penthouse）模特兒兼女演員肯尼迪（Sheila Kennedy）指控，1989年在紐約市一家夜總會與「槍與玫瑰」的主唱羅斯見面後，羅斯對她進行了暴力性侵犯。該訴訟於22日向紐約最高法院提交。

紐約州「成人倖存者法」即將到期

這項訴訟之所以能夠提出，是因為適用於美國紐約州的「成人倖存者法」（Adult Survivors Act），該效期一年的特別立法於2022年11月生效，將在11月24日屆滿。規定曾遭受過性侵犯的成年倖存者，在過去這一年內可對施暴者提訴，不論事件發生在多久以前。

訴狀指，1989年，當年27歲的羅斯邀請肯尼迪與另一名模特兒，到他的飯店參加酒精和毒品派對。肯尼迪親眼目睹羅斯以一種「具攻擊性」且「對方似乎很痛苦」的方式，與另一名模特兒發生性關係。當肯尼迪試圖離開時，羅斯抓住她的頭髮，把她拖回臥室，並將她的雙手綁起來逞慾。

「槍與玫瑰」在1985年成立，被譽為世界搖滾巨星。（圖／翻攝X@gunsnroses）

2016年出回憶錄提及此事

肯尼迪為此承受了「嚴重的情感、身體、經濟和心理困擾」。肯尼迪曾在2016年出版的回憶錄《我不是任何人的寵物》（No One's Pet）中，提到了羅斯對她的性侵。

對此，羅斯的律師古特曼（Alan S Gutman）駁斥指控稱：「這件事從未發生過」。他補充，羅斯並「不記得」曾見過肯尼迪。

61歲的羅斯是「槍與玫瑰」的創始人員與主唱。該樂團在1980年代末至1990年代初聲勢如日中天，被稱為「世界搖滾巨星」，曾3度獲格林美獎提名，羅斯也多次被評為史上最偉大的歌手之一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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