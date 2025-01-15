MI5解密：身邊藝術顧問曾為蘇聯間諜 二戰時向KGB洩密 英女王懵然不知｜英國王室

英國對內情報機關「軍情五處」(MI5)最新解密的文件揭露，已故英國女王伊利沙伯二世身邊的藝術顧問曾是蘇聯間諜，但她一直蒙在鼓裡。
英國國家檔案館周二(14日)公布軍情五處的部分珍貴資料，包括皇家藝術史學家布倫特(Anthony Blunt)的檔案。這些檔案披露了1930年代一個與劍橋大學有關連間諜網的資料，其成員從英國情報機關的核心，向蘇聯洩露機密。
當蘇聯間諜何解能保住爵位？
布倫特在白金漢宮擔任女王畫作測量師，被懷疑是間諜多年後，終於在1964年承認，二戰期間他作為軍情五處高級官員，曾將機密資料交給蘇聯情報機關「國家安全委員會」(KGB)。英國當局為回報布倫特提供的資料，准許他保住工作、爵位及社會地位，卻對英女王隱瞞事件。
為何隱瞞女王？
英女王私人秘書查特里斯(Martin Charteris)在1972年跟軍情五處處長漢利(Michael Hanley)說，女王不知道布倫特的事，他不認為現在告訴女王會有好處，這只會給她「添煩添憂」。但英國政府於翌年決定告訴女王，當時布倫特身患重病，當局擔心一旦他去世，傳媒將引起軒然大波，記者能盡情報道而不怕被告誹謗。
女王知悉真相的反應
女王對事件有何反應？查特里斯指，女王知道後「非常平靜、並不驚訝」，而且記得布倫特早在1950年代初就受到懷疑。
英國已故首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)1979年11月在下議院公開揭露布倫特的間諜身份，他最終被褫奪爵位，但不曾遭起訴。布倫特在1983年去世，終年75歲。
英國秘密情報文件通常會列為機密數十年，之後可能會解密，最近公布的一些文件，今年稍後將在倫敦國家檔案館展覽「軍情五處：官方秘密」展出。