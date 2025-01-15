MI5解密：身邊藝術顧問曾為蘇聯間諜 二戰時向KGB洩密 英女王懵然不知｜英國王室

英國軍情五處(MI5)最新解密文件揭露，已故英國女王伊利沙伯二世身邊的藝術顧問曾是蘇聯間諜，但王室官員未有第一時間告知。(資料圖片)

英國對內情報機關「軍情五處」(MI5)最新解密的文件揭露，已故英國女王伊利沙伯二世身邊的藝術顧問曾是蘇聯間諜，但她一直蒙在鼓裡。

英國國家檔案館周二(14日)公布軍情五處的部分珍貴資料，包括皇家藝術史學家布倫特(Anthony Blunt)的檔案。這些檔案披露了1930年代一個與劍橋大學有關連間諜網的資料，其成員從英國情報機關的核心，向蘇聯洩露機密。

當蘇聯間諜何解能保住爵位 ？

布倫特在白金漢宮擔任女王畫作測量師，被懷疑是間諜多年後，終於在1964年承認，二戰期間他作為軍情五處高級官員，曾將機密資料交給蘇聯情報機關「國家安全委員會」(KGB)。英國當局為回報布倫特提供的資料，准許他保住工作、爵位及社會地位，卻對英女王隱瞞事件。