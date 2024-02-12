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國際
2024-02-12 12:20:00

MJ轉世水豚君「Moonwalk」萌翻網　動物園揭雙足行走真相

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據《NBC 6 South Florida》報導，ZWF動物園（Zoological Wildlife Foundation）日前在社群媒體貼出一段影片，畫面中的水豚君在水中移動。因光線折射原理導致下半身視覺上變得短小，看起來就像雙腳於水中緩緩步行，彷彿跳著傳奇巨星麥可傑克森（Michael Jackson）的著名舞蹈動作「月球漫步」（Moonwalk）。

記者陳怡伶／綜合報導

水豚以呆萌慵懶形象，成為近年討論度最高的明星動物。日前美國佛州邁亞密一間動物園上傳一段水豚君彷彿在水中跳著「Moonwalk」的影片，可愛又魔性的肢體動作迅速爆紅。

據《NBC 6 South Florida》報導，ZWF動物園（Zoological Wildlife Foundation）日前在社群媒體貼出一段影片，畫面中的水豚君在水中移動。因光線折射原理導致下半身視覺上變得短小，看起來就像雙腳於水中緩緩步行，彷彿跳著傳奇巨星米高積遜（Michael Jackson）的著名舞蹈動作「月球漫步」（Moonwalk）。

水豚君彷彿在水中跳著「月球漫步」。（圖／翻攝Instagram@zwfmiami）

動物園方也特地為這段影片配上麥可傑克的《顫慄》（Thriller）音樂，貼文寫道「我們天生的明星在牠早晨泡澡時帶給我們最好的《顫慄》舞蹈」。該影片截至目前已超過2.2億瀏覽，可愛模樣融化許多網友，「好可愛」、「這段影片治癒了我的心靈創傷」、「彷彿麥可傑克森轉世」。

而園方也順勢在貼文中募集牠的名字，網友也給出不少新點子，最後由「Eve」（伊芙）脫穎而出，原因是這隻水豚君是在2023年的平安夜（Christmas Eve）抵達動物園的。而伊芙也在影片爆紅不久搬入開放觀賞的棲息地點，與遊客相見歡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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