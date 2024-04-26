MMA｜伊朗選手踢舉牌女郎臀部還偷襲對手　遭觀眾追打兼終身停賽

日前一場在莫斯科舉行的綜合格鬥（MMA）比賽中，一名伊朗籍選手在開賽前用腳踢了舉牌女郎的屁股，再加上在賽後竟然偷襲對手，最後聯盟宣布他被終身禁賽。

這場比賽於本月19日在莫斯科舉行，伊朗籍選手海巴蒂 (Ali Heibati) 第一次出賽，對上歐伊斯皮恩 (Arkady Osipyan)，在比賽開始前，舉牌女郎瑪麗亞在場上繞圈，經過海巴蒂面前時，他竟然輕浮地抬腳踢了瑪麗亞的屁股，她立刻轉過身狠瞪海巴蒂，但裁判隨即介入將他們分開，並似乎給了海巴蒂警告。

很快就被對手擊倒

比賽開始後，技不如人的海巴蒂很快就被歐伊斯皮恩擊倒，裁判在比賽還剩30秒多時揮手示意海巴蒂已無法自衛，確認了歐伊斯皮恩勝利。

沒想到當裁判將歐伊斯皮恩送回角落時，海巴蒂站了起來，竟然開始攻擊他，所幸很快就被拉走。海巴蒂一系列沒品的行為也惹怒了觀眾，在他下台後，一群民眾開始追打他。他被推倒在椅子上，頭部受到數次攻擊。