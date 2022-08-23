MMA？｜美警拳拳打頭兼膝撞疑犯片段瘋傳(有片)

美國再度發生警員疑似過度執法的爭議事件， 3名警員於周日(21日)在街道被拍到對一名已被壓在地上的疑犯，拳拳打頭兼且膝撞，影片在網上瘋傳，而涉案的3名警員在事後已被停職接受調查。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報道，阿肯色州Crawford County的3名警員，被民眾拍到在超市旁的停車場壓制一名男子。3名警員1人負責壓制嫌犯；另1人將男子頭部按在地上，連番重拳擊打，右手出完拳，再到左手出拳，之後更將其頭部提起再撞在地面；第3人則按著男子大腿再多次膝撞其腰部，當男子被打至頭部向下後，再踢向他另一邊身肋骨。男子很快便沒有動作。警員期間發現有民眾拍攝立刻喝斥，嚇得在車內拍攝影片的女子立刻開車離開，不敢再拍下去。拍片女子事後將影片分享給姊妹Naomi Johnson，她將影片上傳到社交網站，網上隨即瘋傳。

警方：影片只是整件事情部分片段

根據《阿肯色時報》(Arkansas Times)報道，目擊者指出，被逮捕的男子事發前坐在路邊，警員上前問話，男子起身逃跑，被警員捉到後就開始「執法」直至男子動彈不得。

Crawford County警長Jimmy Damante表示，警員當日接報指涉案27歲男子Randall Worcester對店員吐口水，並威脅要傷害他們。警方趕到時，男子涉嫌攻擊警員，3名警員為了自衛才採取強力執法的行動，影片中的畫面，只是整件事的部分片段。

涉案的男子因為傷勢嚴重，被捕後送往醫院救治，接受基本治療後轉送到監獄，將面臨非法入侵、恐嚇、拒捕與襲警等罪名的指控。至於涉事的3名警員，則停職接受調查。