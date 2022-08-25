NASA公布「黑洞的聲音」　2億光年外音頻聽到起雞皮(有片)

美國太空總署(NASA)日前發布一段34秒音檔，表明是來自黑洞的聲音，單是「黑洞」已經相當神秘，加上它是來自逾2億光年外的英仙座黑洞壓力波合成音頻，吸引大批網民關注，至今有逾46.3萬人點讚。

NASA早於2019年公開首張照片，終於揭開黑洞的神秘面紗，至今再下一城，讓人們聽得到黑洞。NASA指出，外界經常誤解認為太空多為真空環境，因此無法傳播聲音，但因為英仙座星系團擁有非常大量的氣體，黑洞壓力波經過氣體傳播，被NASA收集再與其他數據混合，才製作成人類能聽見的聲音。

網民：天啊，起雞皮！ 音檔吸引了上萬名網民留言討論，不少網民聽過音頻後，紛紛表示「詭異」、「恐佈」、「令人毛骨悚然」、「天啊，起雞皮！」亦有人指「聽起來好似恐怖片」。不過，有部分網民則就NASA如何在太空收集聲音作出討論，深入探討物理課題。