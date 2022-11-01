NASA圖像 太陽驚現「哈哈笑」樣 係好事定壞事？

兒歌有云「太陽像個大南瓜」，美國太空總署(NASA)上周發布新拍攝的太陽照片，可見太陽表面有3個黑色位置，令太陽呈現「哈哈笑臉」，有人趁萬聖節改圖，把太陽畫成南瓜鬼模樣。然而歡欣的圖像背後是憂慮，NASA指令太陽呈現笑臉的是「冕洞」(coronal hole)，會產生有可能影響地球的太陽風(solar wind)，包括干擾人造衛星、通訊系統及電網等。



該圖像由NASA「太陽動力學天文台」 (Solar Dynamics Observatory)所攝，NASA在Twitter稱之為「微笑的太陽」，英國的科學與科技設施委員會(STFC)參一腳，將它改圖為南瓜鬼應節，有網民則加幾筆變成獅子。另有網民認為似米芝連車胎人、水滴魚(blobfish)及薯片零食McCain Potato Smiles。