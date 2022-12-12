NASA探月太空船實現跳躍式再入大氣層　成功降落太平洋海面(有片)

美國太空總署(NASA)獵戶座太空船(Orion)，結束為期25日探月任務，以跳躍式(skip entry)再入大氣層方法返回地球，驗證了隔熱罩能夠抵受再入大氣層時攝氏2,760度的高度，同時減輕太空人重返地球時所承受的重力。

太空船在兩組降落傘協助減速下，於預期時間太平洋時間上午9時40分，落入墨西哥對開太平洋海面。美國軍方直升機及多艘快艇隨後靠近「獵戶座」，進行約5小時檢查後，獵戶座被拖上美軍艦艇帶返加州。

美國軍方直升機及多艘快艇隨後靠近「獵戶座」，進行約5小時檢查後，獵戶座被拖上美軍艦艇帶返加州。(Twitter)

NASA 形容獵戶座下降率完美

今次任務無人駕駛的獵戶座實現了跳躍式再入大氣層方法，能夠減輕太空人承受的重力，是人類航天器史上首次，亦驗證了隔熱罩能夠抵受再入大氣層時攝氏2,760度的高度，太空船降落的時速由4萬公里減至濺落時的約32公里。

美國太空總署形容是「完美」的下降率。美國計劃2025年以獵戶座載人登月，重返月球。

阿提密斯任務今次首階段是無人征月，由史諾比公仔以及2男1女共3個假人，「乘搭」獵戶座太空船，於上出征，以測試設備及太空衣等是否安全，