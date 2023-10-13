NASA探測器帶回樣本 小行星貝努有水和碳

美國太空總署(NASA)周三宣布，在有45億年歷史的小行星貝努(Bennu)上採集到的樣本中，發現豐富的水和碳，為地球生命起源於外太空的理論，提供更多證據。

NASA太空探測器奧西里斯-雷克斯號(Osiris-Rex)於7年旅程中飛行了62億公里，從貝努岩石表面採集塵埃樣本，上月返回地球，在猶他州沙漠軟著陸。NASA署長尼爾森(Bill Nelson)在記者會上，首度公開探測器採集到的黑色塵埃及礫石樣本影像，指「在歷來返回地球的小行星樣本中，這是最大且富含碳元素的一個」，碳元素幾乎佔樣本總重量5%，並以有機和礦物形式存在，水則被鎖定在黏土礦物的晶體結構內。

上述發現表明這些岩石樣本，可能存在生命構成元素。科學家認為，地球之所以有海洋、湖泊和河流，是因為它在40至45億年前遭到含水小行星撞擊，使其成為適合生命起源與演化的宜居行星。地球上所有生命皆以碳為基礎，碳與其他元素形成化學鍵，產生蛋白質和酵素以及遺傳密碼、去氧核糖核酸(DNA)和核醣核酸(RNA)的建構模組。

奧西里斯-雷克斯號並非首個從小行星帶回樣本的探測器，日本亦曾兩次成功完成類似任務，分別於2010年和2020年帶回礫石，但差別在於樣本量。奧西里斯-雷克斯號帶回的樣本達250克，遠超日本探測器隼鳥2號(Hayabusa 2)的5.4克。