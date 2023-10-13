熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-13 04:30:38
日報

NASA探測器帶回樣本 小行星貝努有水和碳

分享：
小行星貝努

小行星貝努。(路透社)

小行星塵埃

探測器帶回小行星塵埃樣本。

美國太空總署(NASA)周三宣布，在有45億年歷史的小行星貝努(Bennu)上採集到的樣本中，發現豐富的水和碳，為地球生命起源於外太空的理論，提供更多證據。

NASA太空探測器奧西里斯-雷克斯號(Osiris-Rex)於7年旅程中飛行了62億公里，從貝努岩石表面採集塵埃樣本，上月返回地球，在猶他州沙漠軟著陸。NASA署長尼爾森(Bill Nelson)在記者會上，首度公開探測器採集到的黑色塵埃及礫石樣本影像，指「在歷來返回地球的小行星樣本中，這是最大且富含碳元素的一個」，碳元素幾乎佔樣本總重量5%，並以有機和礦物形式存在，水則被鎖定在黏土礦物的晶體結構內。

上述發現表明這些岩石樣本，可能存在生命構成元素。科學家認為，地球之所以有海洋、湖泊和河流，是因為它在40至45億年前遭到含水小行星撞擊，使其成為適合生命起源與演化的宜居行星。地球上所有生命皆以碳為基礎，碳與其他元素形成化學鍵，產生蛋白質和酵素以及遺傳密碼、去氧核糖核酸(DNA)和核醣核酸(RNA)的建構模組。

奧西里斯-雷克斯號並非首個從小行星帶回樣本的探測器，日本亦曾兩次成功完成類似任務，分別於2010年和2020年帶回礫石，但差別在於樣本量。奧西里斯-雷克斯號帶回的樣本達250克，遠超日本探測器隼鳥2號(Hayabusa 2)的5.4克。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受