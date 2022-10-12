NASA撞擊小行星「拯救地球」實驗　成功改變其原有軌道(有片)

美國太空總署(NASA)宣布，上月26日進行的雙小行星重定向測試中，飛行器成功撞擊目標小行星，令它改變原有軌道。該實驗有助研究如何化解未來一旦出現的「小行星襲地球」危機。

NASA一架執行「雙小行星改道測試」(DART) 任務的飛船，飛行10個月，在距離地球逾900萬公里外，利用DART飛船以時速22,500公里撞向一顆目標小行星「Dimorphos」，成功令它改變軌道。 這項耗資3.2億美元的試驗在兩星期前進行，目的是測試是否有可能安全地將威脅地球的太空隕石推離軌道。

小行星圍繞母星一周較原時間相差 32 分鐘

在試驗前，「Dimorphos」需要用11小時55分鐘去圍繞母星一周。科學家原本希望透過撞擊，令時間減少10分鐘，測試結果顯示，時間減少了約32分鐘。

華盛頓 NASA 總部 NASA 行星科學部主任 Lori Glaze 激動表示：「今次結果是了解 DART 對其目標小行星撞擊的全部影響的重要一步，隨著每天都有新數據出現，天文學家將能夠更好地評估，一旦發現有一顆小行星朝著我們的方向前進的話，是否以及如何使用像 DART 這樣的任務來幫助保護地球免受與小行星的碰撞。 」