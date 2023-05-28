NBA塞爾特人老闆出席典禮即場派現錢　約2500名畢業生人人收1千美金

綜合《NBC NEWs》和《Forbes》等報道，海爾向現場約2500名畢業生發表談話時提到，在這動盪混亂的時局之中，大家都成功存活且拿到學位，他為大家感到驕傲，所以想送給每位畢業生禮物：「每個人都可以拿到1000美元現金，會收到兩個裝有500美元的信封，一份留給自己是送給你畢業的禮物、一份是用來『贈予』的禮物，世界比過往更需要你們展現同情和分享！」

美國億萬富豪、NBA波士頓塞爾特人隊老闆海爾（Rob Hale）25日出席麻州大學波士頓分校（UMass Boston）畢業典禮，他除了擔任致詞嘉賓，還大方宣布贈送畢業生每人2個紅包，信封內共裝有1000美元（約7833港元）現金，此話一出立刻讓全場陷入瘋狂。

畢業生歡呼鼓掌一分鐘之久

這份「大禮」讓在場的畢業生忍不住興奮歡呼，鼓掌了一分鐘之久。海爾也針對這份「贈予的禮物」作出說明，畢業生可以把這筆500美元（約3916港元）捐給慈善機構，不過最後是否把這筆錢捐出去，取決於每個人。

根據富比士富豪排名，海爾名列全球第549名，名下資產約有50億美元（約392億港元），他2002年創立花崗岩電訊企業（Granite Telecommunications）起家，2014年起入主成為波士頓塞爾特人球隊老闆至今，是美國非常知名的慈善捐贈家。

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