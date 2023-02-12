NBA得分王勒邦占士坐隔籬觀賽 12歲小妹妹超驚訝擘大口(有片)

坐在美國NBA得分王勒邦占士(LeBron James)身邊看比賽有甚麼感覺，看見美國12歲小妹妹Gaia的表情就知道。占士因傷昨晚無緣上場，但仍飛往三藩市觀看洛杉磯湖人比賽為隊友打氣，鏡頭對著占士入座一刻，也捕捉到Gaia見到得分王的震驚反應。評述員說，「看看那名女孩。」拍檔則一邊笑一邊說：「她完全估不到坐在隔離的會是誰。」Gaia原先無為意誰人走過到其旁邊座位，直至對方坐下，她望了兩眼赫然發現是占士驚訝到擘大口，然後雙手掩口一臉難以置信。

未有跟勒邦占士談話

勒邦占士日前打破洛杉磯湖人名宿渣巴保持了38年的紀錄，成為史上最高得分球員。記者走到場邊訪問Gaia坐在得分王身旁的感受，最妙的是占士在訪問期間一直坐在旁邊。Gaia說，她一直希望占士在這場比賽打破紀錄，當他日前在比賽中成為得分王時，她為偶像感到高興，「當他走到這裡坐時，我沒有他那麼高，只見到他的鞋子。然後我向上望見到勒邦占士，腦裡閃過『噢，我的天，歷來最佳籃球員坐在我隔離』」。她超驚訝，只想著「這是我人生最美妙的一刻」。兩人並未交談，Gaia說她獲指示不要與占士談話，免影響球員比賽。