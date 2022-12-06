Netflix亨利梅根紀錄片 或爆王室「骯髒遊戲」真相(有片)

英國亨利王子及夫人梅根的Netfilx紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)周四將上架，外界關注內容會否再次損害英國王室聲譽。《哈》先後發布的兩段預告把亨利夫婦塑造成受害人，片中有梅根哭泣的鏡頭，亨利則說「沒有人知門後發生的事」(no one sees what's happening behind closed doors)。周一發布的新一段預告片，亨利則說「這是一場骯髒的遊戲」(It's a dirty game)，「我們知道全部真相」。

哈利王子與梅根｜提及「嫁入王室的女性所受的苦」

周一發布的第二段《哈利王子與梅根》預告片，描寫梅根由公開與亨利的關係，到二人結婚，成為「王室搖滾明星」，前景一片光明，然後「一切都改變」(everything changed)。片中指王室內有人針對梅根開戰，當中關乎仇恨、關乎種族問題，亨利在其中一個鏡頭說「這是一場骯髒的遊戲」。片段又提到「嫁入這個機構的女性所受的痛苦」，然後是多條小報標題，梅根說︰「我知道，他們永遠不會保護你」，亨利則稱「我很恐懼，不想歷史重演」，意指母親已故戴妃嫁入王室後的遭遇。亨利又說外界無人知道全部真相，但「我們知道」。

截至周一，白金漢宮未有評論該紀錄片及回應查詢。英媒引述王室消息稱，他們預期該紀錄片只會是「主持人奧花雲費加上更多的哭泣」(Oprah with more crying)，揚言王室不會被擊倒。據報國王查理斯三世及王后卡米拉對亨利夫婦持續攻擊王室感到「疲憊厭倦」(wearied)。消息人士並稱說亨利夫婦在王室被針對是「絕對錯誤」，強調王室已盡力支援夫婦。形象正面的王儲威廉夫人凱特亦有出現在預告片中，分析認為她有可能被爆料。