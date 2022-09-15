Netflix大熱韓劇《毒梟聖徒》爆外交風波 激到一個國家紮紮跳

根據真實故事改篇的《毒梟聖徒》Netflix大熱燒腦韓劇，由演員陣容、結局及第二季何時上架，均是談論焦點。未料《毒梟聖徒》除了焫著觀眾的腦，亦焫著了劇中背景國家蘇里南(Suriname)，更引發一場外交風波。

毒梟聖徒｜真人真事改篇 以「毒品之地」為背景

第一季1至6集已上架的《毒梟聖徒》，以蘇里南為背景，將其描寫成毒品盛行、貪污處處之地。《毒梟聖徒》的英文劇名為Narco-Saints，韓文名「수리남」翻譯成中文，則直接是「蘇里南」。劇情主線講述由男星河正宇飾演的南韓企業家，在蘇里南被一名真實身份是大毒梟的南韓牧師陷害入獄後，協助國家情報局展開秘密行動，而劇中蘇里南政府跟毒梟勾結，包庇罪犯。據報該劇是根據約20年前的真人真事改篇，在多明尼加共和國取景拍攝。

《蘇里南先驅報》(Suriname Herald)及路透社等報道，該國外長拉姆丹(Albert Ramdin)周一召開記者會，並在網上發聲明，揚言會對《毒梟聖徒》的製作單位，採取法律行動，並向南韓政府提出外交抗議。

毒梟聖徒｜蘇里南政府不滿破壞形象 向韓抗議

拉姆丹指，蘇里南多年來已花盡心力洗脫污名，如今已經「不再是與毒品有關的國家」、「再沒有劇中展現的這種形象，亦沒有再參與此等行為」。拉姆丹說︰「可是，Netflix最近的劇集(毒梟聖徒)卻令國家面對形象被污衊的危機」，「在劇中展現的行為……無論是真是假，都在產生負面觀感，而(該劇)全世界都會看到，這樣做並不好」。據報南韓跟蘇里南於1975年起有邦交，但韓方沒有在蘇里南設立大使館，而是由駐委內瑞拉大使館處理在蘇里南的事務。據稱，蘇里南會透過美國駐韓大使館為中間人，接觸韓方。

南韓外交部周四表示，尚未收到蘇里南政府任何正式聲明。南韓《中央日報》稱，南韓駐委內瑞拉大使館周二發布公告，叮囑身在蘇里南的南韓人注意安全，必要時聯絡當地南韓社區人士，向使館求助。 有份製作的公司Moonlight Film，著傳媒向Netflix查詢。Netflix及另一製作公司Perfect Storm Film Inc.均沒有回應。

毒梟聖徒｜蘇里南在哪裡？住有7萬華人

蘇里南(Suriname)是位於巴西「上方」的一個小國。蘇里南位於南美洲北部，北面是大西洋，南面接壤巴西，東、西兩邊則分別是法屬圭亞那及圭亞那。蘇里南原為美洲印第安人居住地，1593年被西班牙探險者「發現」，之後有荷蘭及英國人遷入。五十年代被荷蘭殖民，至1975年獨立，荷蘭語至今仍是官方語言。

蘇里南人口約60萬，首都是帕拉馬里博(Paramaribo)，人口近26萬。該國種族多元，以印度人佔最多，其次是克里奧爾人，亦有爪哇人、叢林黑人、印第安人及白人等，據報亦住有近7萬名華人。宗教方面亦多元化，以穆斯林佔最多，佔人口約13%。

政治上以總統為國家元首，並設有議會，均由選舉產生。經濟以鋁土礦業為主，其次是稻米、香蕉及蝦等，亦有石油及黃金礦產；貿易主要夥伴為荷蘭、美國、加拿大及加勒比海國家。本國貨幣為蘇里南元，亦接受美元和歐元。2021年人均GDP約4,800美元，世界銀行網站定義蘇里南為「南美洲的中高收入國家」(upper-middle income country in South America)，但四人中有一人每日收入不足5.5美元。