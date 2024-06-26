Netflix擬推免費廣告版方案　2地區有望先行

影音串流巨擘Netflix訂閱用戶嚴重下降，惟打擊寄生帳號效果不顯著，推出低價廣告方案讓用戶降低訂閱費也未見具體成效。《彭博社》(Bloomberg)，Netflix準備推出一項「免費版」服務，只要用戶在觀看廣告的前提下，就能免費觀看影片，預計可能在歐洲和亞洲地區推出。

《彭博社》報道，雖然Netflix仍是影音串流平台霸主，但在數位廣告市場的排名僅能勉強擠進第九或第十，與Hulu、Disney+和Amazon Prime等相比仍有一段差距。一名廣告業高層指，Netflix在廣告業務的擴張速度很慢，開出的廣告費還是競爭對手的兩倍，導致在市場上客戶對其廣告缺乏興趣。Netflix先前曾在肯亞嘗試過免費觀看的計畫，但在去年停止，近期正在研議推出一種免費但含廣告的方案。