Netflix破天荒公布全球收視榜！《黑暗榮耀》第3 邊套第一？

Netflix向來未有公布平台節目詳細收視，但隨著其決定增加透明度，助業界及創作者了解觀眾喜好，破天荒發表本年度頭6個月的收視榜。

收視榜涵蓋由1至6月逾1.8萬個節目，統計收看時數，總觀看時數近1,000億小時。結果在本港大熱、由宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》排第3，收看時數逾6.2億小時。Netflix過去未有公布收視，有分析認為是因不想支付更高費用購入收視高的作品。早前美國演員及編劇兩個工會曾罷工，最終跟勞方達成協議，重點包括加設串流分紅，故收視多寡會影響其生計，暫未知其他串流平台會否跟隨Netflix做法。