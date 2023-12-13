Netflix破天荒公布全球收視榜！《黑暗榮耀》第3 邊套第一？

Netflix向來未有公布平台節目詳細收視，但隨著其決定增加透明度，助業界及創作者了解觀眾喜好，破天荒發表本年度頭6個月的收視榜。
收視榜涵蓋由1至6月逾1.8萬個節目，統計收看時數，總觀看時數近1,000億小時。結果在本港大熱、由宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》排第3，收看時數逾6.2億小時。Netflix過去未有公布收視，有分析認為是因不想支付更高費用購入收視高的作品。早前美國演員及編劇兩個工會曾罷工，最終跟勞方達成協議，重點包括加設串流分紅，故收視多寡會影響其生計，暫未知其他串流平台會否跟隨Netflix做法。
Netflix最高收視十大節目︰
10 《FUBAR》第一季
收看時數 266,200,000小時
上架日期 2023年5月25日
9 《母女姐妹花》(Ginny & Georgia)第一季
收看時數 302,100,000小時
上架日期 2021年2月24日
8 《外灘探秘》(Outer Banks)第三季
收看時數 402,500,000小時
上架日期 2023年2月23日
7. 《南方女王》(La Reina del Sur)第三季
收看時數 429,600,000小時
上架日期 2022年12月30日
6.《安眠書店》(You)第四季
收看時數 440,600,000小時
上架日期 2023年2月9日
Netflix收視榜｜《黑暗榮耀》第一季排第3
5. 《夏洛特王后︰柏捷頓家族前傳》(Queen Charlotte: A Bridgerton Story)
收看時數 503,000,000小時
上架日期 2023年5月4日
4. 《星期三》(Wednesday)第一季
收看時數 507,700,000小時
上架日期 2022年11月23日
3.《黑暗榮耀》第一季
收看時數 622,800,000小時
上架日期 2022年12月30日
2.《母女姐妹花》(Ginny & Georgia)第二季
收看時數 665,100,000小時
上架日期 2023年1月5日
1.《暗夜情報員》(The Night Agent)第一季
收看時數 812,100,000小時
上架日期 2023年3月3日