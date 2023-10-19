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國際
2023-10-19 23:33:52

Netflix訂戶增逾1成至近2.5億 打擊共享密碼奏效 加價存隱憂

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Netflix第三季訂戶量錄得顯著增長。(資料圖片)

Netflix第三季訂戶量錄得顯著增長。(資料圖片)

串流影視平台Netflix周三公布第三季季度業績，受惠於打擊共享密碼及推出含廣告平價月費計劃，訂戶數量增加880萬至2.47億，增幅近11%。分析指，新一季業績反映憑著雙管齊下，Netflix初步走出經營低潮，能否持續向好，將視乎新增用戶的訂閱意欲持續多久，以及訂閱計劃加價所帶來的影響。業績公布後，股價漲逾12%。

Netflix對上一次錄得訂戶激增是2020年第二季度，當時為新冠疫情初期，各地封城迫使人們留在家看電視，令其單季新增1,000萬訂戶。但之後兩大對手迪士尼及華納的串流平台競爭力日增，Netflix去年第一季開始出現訂戶流失，連累公司股價下挫六成，之後以打擊共享密碼、推出平價廣告月費計劃等來增加收入，冀挽回劣勢。

訂戶增長超市場預期

Netflix在財報中指含廣告平價訂閱計劃受到廣泛歡迎，第三季訂戶數量增加近70%。倫敦證券交易所集團指，Netflix訂戶增加近900萬，超出華爾街分析師預期的600萬，第三季獲利16.8億美元，營業收入85億美元，亦超出市場預期。Netflix將最近的訂戶增長，歸功於打擊密碼共享，以及源源不斷推出的新節目，如浪漫電影《一切始於一見鍾情》(Love at First Sight)及日本人氣動畫《海賊王》(One Piece)真人版。

Disney+是Netflix主要競爭對手。(資料圖片) 一切始於一見鍾情。(互聯網) 海賊王真人版。(互聯網)

分析：前景仍有隱憂

PP Foresight分析師Paolo Pescatore指，「Netflix正全力以赴，最近的努力都朝著正確的方向」。美國財經頻道CNBC分析指，Netflix這次訂戶反彈是迎來了新的增長時代，但前路仍有隱憂，其中美國、英國、法國部分訂閱計劃加價可能為好景帶來變數。有分析形容加價是「大膽」，擔心未必能如期般在第四季錄得相若的訂戶增長。

Netflix表示，將把美國基本訂閱計劃(不含廣告)的月費由9.99美元提高至11.99美元，高級計劃月費則調升至22.99美元，英國和法國也會有類似的收費調整。Netflix在過去一年是唯一凍結加價的串流業者，靠著專注於打擊共享密碼來提高收入，其最近一次加價是在去年1月。
 

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