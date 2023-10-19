Netflix訂戶增逾1成至近2.5億 打擊共享密碼奏效 月費加價存隱憂

串流影視平台Netflix周三公布第三季季度業績，受惠於打擊共享密碼及推出含廣告平價月費計劃，訂戶數量增加880萬至2.47億，增幅近11%。分析指，新一季業績反映憑著雙管齊下，Netflix初步走出經營低潮，能否持續向好，將視乎新增用戶的訂閱意欲持續多久，以及訂閱計劃加價所帶來的影響。業績公布後，股價漲逾12%。

Netflix對上一次錄得訂戶激增是2020年第二季度，當時為新冠疫情初期，各地封城迫使人們留在家看電視，令其單季新增1,000萬訂戶。但之後兩大對手迪士尼及華納的串流平台競爭力日增，Netflix去年第一季開始出現訂戶流失，連累公司股價下挫六成，之後以打擊共享密碼、推出平價廣告月費計劃等來增加收入，冀挽回劣勢。

訂戶增長超市場預期

Netflix在財報中指含廣告平價訂閱計劃受到廣泛歡迎，第三季訂戶數量增加近70%。倫敦證券交易所集團指，Netflix訂戶增加近900萬，超出華爾街分析師預期的600萬，第三季獲利16.8億美元，營業收入85億美元，亦超出市場預期。Netflix將最近的訂戶增長，歸功於打擊密碼共享，以及源源不斷推出的新節目，如浪漫電影《一切始於一見鍾情》(Love at First Sight)及日本人氣動畫《海賊王》(One Piece)真人版。