Netflix調低逾30國家或地區用戶月費　最多平57%

影音串流平台Netflix證實，正調整逾30個國家或地區月費訂閱計劃的收費，另有報道更指多達100個國家或地區，包括多個亞洲國家在內，部分地區月費甚至可能減半。受消息拖累，Netflix股價一度急挫，收市跌超過3%。
Netflix在2022年進行一連串打擊共享帳號的舉動，不過，聯合行政總裁Greg Peters於1月曾說「我們尋求為世界各地更多會員提供服務，以不同價格提供適當價值。」暗示價格會有變化。《華爾街日報》(WSJ)報道，除美國、加拿大及歐洲多數地區，Netflix正調低全球30多國訂閱價格，據報僅有特定等級會員受惠，但降價幅度可能達到一半，至於高級計劃，大約下降了 17％ 至 25％。Netflix發言人Kumiko Hidaka已經證實，該公司正「調整某些國家訂閱費用」，但未具體說明是哪些國家。
消息：肯亞減57% 印尼摩洛哥減46%
報道又指，Netflix 正在降低訂閱基數較少的國家或地區的價格。該公司已經在印度和東南亞的一些市場降低了價格，因為這些地區的增長一直較慢。報道披露，預期降價的國家包括門、約旦、利比亞、伊朗、肯亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、尼加拉瓜、厄瓜多、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓。報道未有提及香港。《IT之家》引述消息指，減價國家或地區多至100個，其中肯亞更會降價57%，印尼及摩洛哥亦將降價46%。受消息拖累，Netflix股價一度急挫，收市跌超過3%。