Netflix調低逾30國家或地區用戶月費　最多平57%

影音串流平台Netflix證實，正調整逾30個國家或地區月費訂閱計劃的收費，另有報道更指多達100個國家或地區，包括多個亞洲國家在內，部分地區月費甚至可能減半。受消息拖累，Netflix股價一度急挫，收市跌超過3%。

Netflix在2022年進行一連串打擊共享帳號的舉動，不過，聯合行政總裁Greg Peters於1月曾說「我們尋求為世界各地更多會員提供服務，以不同價格提供適當價值。」暗示價格會有變化。《華爾街日報》(WSJ)報道，除美國、加拿大及歐洲多數地區，Netflix正調低全球30多國訂閱價格，據報僅有特定等級會員受惠，但降價幅度可能達到一半，至於高級計劃，大約下降了 17％ 至 25％。Netflix發言人Kumiko Hidaka已經證實，該公司正「調整某些國家訂閱費用」，但未具體說明是哪些國家。