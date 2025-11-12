Netflix首座主題樂園揭幕　入場費超驚喜(有片)

串流影音巨擘Netflix首度進軍主題樂園領域，與娛樂龍頭迪士尼(Disney)和環球影業(Universal Studios)較勁，最大驚喜是這個主題樂園將免費對外開放。Netflix巿場總監Marian Lee表示，Netflix選擇不收取入場費，是因為「我們希望大家都能輕鬆進入。我們希望這成為大家日常造訪的場所」。

綜合報道，Netflix的「Netflix之家」(Netflix House)主題樂園將於今日(12日)在美國賓州費城郊區的普魯士國王(King of Prussia)購物中心開幕。普魯士國王是美國最大的購物中心之一，園區面積超過1萬平方公尺，將提供各種餐飲與活動，所有佈置都會模仿Netflix上一些最受歡迎的節目與電影，包括《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)、《怪奇物語》(Stranger Things)、《魷魚遊戲》(Squid Game)與《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters)。免費入場，參加個別活動項目則要購票。網上已有粉絲分享優先參觀Netflix之家的體驗。