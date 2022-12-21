Netflix《養虎為患》成絕響 美國新法禁止私人飼養大型貓科動物

法例訂明，目前已擁有大貓的飼主不受新法限制，但必須向美國魚類暨野生動物管理局(United States Fish and Wildlife Service)登記。

Netflix於2020年推出真人真事改編的《養虎為患》(Tiger King)，掀起關於動物保育的連番熱議。美國總統拜登周二簽署法案，禁止私人飼養老虎等大型貓科動物，亦不容許撫摸幼虎當作娛樂。

動物保護組織連聲叫好

動物保護組織「捍衛動物」(In Defense of Animals)對法案獲總統簽署生效，表示歡迎。組織成員Brittany Michelson表示：「強迫獅子、老虎和其他大型貓科動物，為了娛樂而處於不自然狀態，將違反法例。因此，牠們不會再被落藥、運輸、當作拍照道具。飼養大貓的人將大幅受限，剝削幼獸的撫摸，也會逐漸消失。」

「善待動物組織」(PETA)表示，新法例將意味著「Tiger King們不能再利用大貓幼獸的痛苦來賺錢」。

《養虎為患》主角Joe Exotic本名為Joe Maldonado-Passage，他因企圖殺害與他敵對的動物庇護所所長Carole Baskin，2020年1月被判囚22年。