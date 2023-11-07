Netflix12月加價　高級方案月費增至180元　新增兩大賣點

目前Netflix共為用戶提供三種方案，最便宜的是每月6.99美元（約225元新台幣）的「廣告方案」（Standard with ads），用戶可以同時在2個設備上進行觀看。

目前Netflix共為用戶提供三種方案，最便宜的是每月6.99美元（約54.7港元）的「廣告方案」（Standard with ads），用戶可以同時在2個設備上進行觀看。其次是每月15.49美元（約121.1港元）的「標準方案」（Standard plan），用戶可以同時在2個設備上進行觀看，且能和1位不同住的成員共享，更可以享受無廣告的好處。

Netflix最平月費$54.7

最後最高價的，則是每月22.99美元（約179.8港元）的「高級方案」（Premium plan），新增服務是用戶可以同時在4個設備上進行觀看，並和2位不同住的成員共享，畫面亦聲稱會提升至超高清。