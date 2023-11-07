Netflix12月加價　高級方案Premium plan月費增至$180但新增兩大賣點

串流影片平台Netflix又加價！近期有不少用戶表示，收到Netflix寄來的郵件，提醒從12月開始，將會有部分價格進行變動，為用戶「帶來更多價值」。
目前Netflix共為用戶提供三種方案，最便宜的是每月6.99美元（約54.7港元）的「廣告方案」（Standard with ads），用戶可以同時在2個設備上進行觀看。其次是每月15.49美元（約121.1港元）的「標準方案」（Standard plan），用戶可以同時在2個設備上進行觀看，且能和1位不同住的成員共享，更可以享受無廣告的好處。
Netflix最平月費$54.7
最後最高價的，則是每月22.99美元（約179.8港元）的「高級方案」（Premium plan），新增服務是用戶可以同時在4個設備上進行觀看，並和2位不同住的成員共享，畫面亦聲稱會提升至超高清。
至於在今年夏天已經停止訂閱的「無廣告基本會員服務」，因為原先訂閱的使用者，仍然可以繼續使用，直至更換方案或是刪除帳戶，因此價格也將進行調整，從原本的9.99美元漲至11.99美元（約93.8港元）。
Netflix在電子郵件中表示，價格上漲將使公司提供的串流媒體服務，為用戶帶來帶來更多價值，為生活中添加更多振奮、感動的時刻。
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