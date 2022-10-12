NFT與實體畫二擇其一　英藝術大師燒毀逾8600萬元畫作(有片)

英國當代藝術大師Damien Hirst去年出售標誌波點的實體及NFT數碼版本畫作，但明言買家只可於實體與NFT(Non-Fungibility token，非同質化代幣)版本之間二擇一，未被選擇的版本將被銷毀。Damien Hirst說得出做得到，他在周二(11日)在倫敦畫廊燒毀1,000幅波點實體畫，價值約1,000萬英鎊(折合約8,633萬港元)預計在本月結束前，預計還有數千幅實體作將化為灰燼。

Damien Hirst去年推出名為《The Currency》的企劃，將出售1萬幅極為相似的標誌波點畫作，顏色波點全以人手以管狀工具點製描繪，每幅作品都帶有獨立的編號、標題、蓋章和簽名。他把這1萬幅畫作製作成NFT數碼版本，與實體版本一同出售，但事先聲明要求買家做出抉擇，只可於實體畫與NFT之間二擇一，未被選擇的版本將被銷毀。倫敦的紐波特街畫廊(Newport Street Gallery)其後公布，總計有5,149名買家選擇實體版本，另有4,851名買家選擇NFT版本。Damien Hirst在本星期初在IG上向粉絲預告，將於周二前燒毀1,000件作品。

Damien Hirst ：我正將實體版轉化為 NFT 版

Damien Hirst回應英國廣播公司(BBC)說，燒毀這些作品的感覺很好，比預期的還要好，他當天身穿銀色的防火吊帶褲和安全手套，將作品一件件丟進一個封閉的火箱中燒毀，據估計，被燒毀的作品總價值近1,000萬英鎊。

他又指：「很多人認為我在燒毀數百萬元的藝術品，但我沒有。我正透過燒毀實體畫作來將這些實體版本轉化為NFT版本」，稱藝術的價值，無論是數位還是實體，都很難被定義，實體一旦被燒毀，就會轉移到NFT上。