熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-26 19:04:46

NFT｜調查︰NFT九成半一文不值 全球2300萬買家慘變韭菜 一個因素決定一切

分享：
NFT｜有調查指95%NFT收藏品已變得「一文不值」。(資料圖片、路透社)

NFT｜有調查指95%NFT收藏品已變得「一文不值」。(資料圖片、路透社)

NFT(非同質化代幣)「珍貴」之處在於它獨一無二或數量稀少，沒多久之前在全球掀起熱潮，也獲得名人效應加持，不少人認為其極有升值前景。然而近日有調查發現，全球的NFT現已幾乎「毫無價值」——有95%的NFT收藏品已變得一文不值，全球近2,300萬人持有這些NFT的人慘被「割韭菜」。

加密貨幣及賭博網站DappGambl根據NFT Scan和CoinMarketCap提供的數據，研究了73,257個NFT收藏品，其中69,795個，佔總數逾95%的市值，為零個以太幣。研究人員表示︰「這個令人生畏的現實，對NFT的狂熱情緒起到警示作用」，「在數碼藝術作品以數百萬美元售出和一夜成名的故事中，人們往往忽略市場陷阱及潛在損失。」

NFT｜DappGambl的報告。(互聯網)

NFT｜DappGambl的報告。(互聯網)

NFT一文不值｜死因︰供應遠超需求

在2021年和2022年，NFT市場經歷一輪巨大牛市，交易量曾一度達每月280億美元，期間像Bored Apes和CryptoPunks等熱門收藏品，動輒以數百萬美元售出，而熱潮期正好與加密貨幣的高峰期重疊，當時的比特幣的價格接近7萬美元。

dappGambl的研究顯示，NFT的「死因」是︰供應遠超需求，令買家熱情冷卻，據報目前有79%的NFT收藏品仍未售出。報告並指，在撇除價值較低、不太重要的NFT項目，大多數收藏品今天價值有限。

NFT一文不值｜最值錢的NFT 逾40%目前只值5至100美金

在本來市值排名前8,850位的NFT收藏品中，有18%如今也已毫無價值；41%的價格在5至100美元之間；價值仍超過6,000美元的NFT收藏品，只佔1%，與兩年前常見的百萬美元交易相去甚遠。研究人員稱，NFT市場的一大特點是定價屬於投機性和「希望性」，根本沒有實際往績支撐，相信像2021年的熱潮很難會重現。

香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受