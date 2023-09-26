NFT｜調查︰NFT九成半一文不值 全球2300萬買家慘變韭菜 一個因素決定一切

NFT(非同質化代幣)「珍貴」之處在於它獨一無二或數量稀少，沒多久之前在全球掀起熱潮，也獲得名人效應加持，不少人認為其極有升值前景。然而近日有調查發現，全球的NFT現已幾乎「毫無價值」——有95%的NFT收藏品已變得一文不值，全球近2,300萬人持有這些NFT的人慘被「割韭菜」。

加密貨幣及賭博網站DappGambl根據NFT Scan和CoinMarketCap提供的數據，研究了73,257個NFT收藏品，其中69,795個，佔總數逾95%的市值，為零個以太幣。研究人員表示︰「這個令人生畏的現實，對NFT的狂熱情緒起到警示作用」，「在數碼藝術作品以數百萬美元售出和一夜成名的故事中，人們往往忽略市場陷阱及潛在損失。」