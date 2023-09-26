NFT｜調查︰NFT九成半一文不值 全球2300萬買家慘變韭菜 一個因素決定一切

NFT(非同質化代幣)「珍貴」之處在於它獨一無二或數量稀少，沒多久之前在全球掀起熱潮，也獲得名人效應加持，不少人認為其極有升值前景。然而近日有調查發現，全球的NFT現已幾乎「毫無價值」——有95%的NFT收藏品已變得一文不值，全球近2,300萬人持有這些NFT的人慘被「割韭菜」。
加密貨幣及賭博網站DappGambl根據NFT Scan和CoinMarketCap提供的數據，研究了73,257個NFT收藏品，其中69,795個，佔總數逾95%的市值，為零個以太幣。研究人員表示︰「這個令人生畏的現實，對NFT的狂熱情緒起到警示作用」，「在數碼藝術作品以數百萬美元售出和一夜成名的故事中，人們往往忽略市場陷阱及潛在損失。」
NFT一文不值｜死因︰供應遠超需求
在2021年和2022年，NFT市場經歷一輪巨大牛市，交易量曾一度達每月280億美元，期間像Bored Apes和CryptoPunks等熱門收藏品，動輒以數百萬美元售出，而熱潮期正好與加密貨幣的高峰期重疊，當時的比特幣的價格接近7萬美元。
dappGambl的研究顯示，NFT的「死因」是︰供應遠超需求，令買家熱情冷卻，據報目前有79%的NFT收藏品仍未售出。報告並指，在撇除價值較低、不太重要的NFT項目，大多數收藏品今天價值有限。
NFT一文不值｜最值錢的NFT 逾40%目前只值5至100美金
在本來市值排名前8,850位的NFT收藏品中，有18%如今也已毫無價值；41%的價格在5至100美元之間；價值仍超過6,000美元的NFT收藏品，只佔1%，與兩年前常見的百萬美元交易相去甚遠。研究人員稱，NFT市場的一大特點是定價屬於投機性和「希望性」，根本沒有實際往績支撐，相信像2021年的熱潮很難會重現。