NHK中國外判工脫稿職員已回國　日本媒體指為鳳凰衛視特派員

日本公營廣播機構的日本放送協會（NHK），早前一名中國籍的外判員工在直播中說出「釣魚台是中國領土」等言論，NHK的會長稻葉延雄在今日（28日）出席眾議院會議並再次就事件道歉。而日本的雜誌就揭露，涉事的中國籍外判員工，本身也身兼鳳凰衛視的特派員。而據國內媒體指，涉事男子已返回中國。 NHK會長稻葉延雄在今日出席眾議院的總務委員會會議，就有關中國籍外判工脫稿事件道歉，並表示會建立一個系統，在不只是國際播放，而是全體NHK的廣播中能避免同樣事件發生的機制，並為事件道歉。出席的議員批評，事件對國家的利益造成傷害。

工作22年沒有出現問題 日本八卦雜誌《週刊文春》就報道，該員工1975年在中國的山西省出身，之後到日本留學，入讀東京大學研究院，取得文學碩士資格，英語流利，在TOEIC考試獲得875分。報道指該員工在2002年已開始為NHK工作，22年間沒有出現問題。而「每日新潮」就報道，涉事員工是與NHK的旗下公司NHK環球媒體服務的合約員工，為NHK的新聞稿作中文翻譯，並非NHK的正規員工，而且同時也為另一間翻譯服務公司工作。 據認識該名外判工的人表示，該員工平時工作認真，沒有情緒化，說話也像很聰明。因此對於今次事件表示震驚，又指有關人士有修讀新聞學，故對報道工作很有興趣。而在今年1月羽田機場的撞機事件，據報他也有在場進行採訪。

報道指該員工並非以NHK的名義進行報道，而是代表以香港為據點的鳳凰衛視出任特派記者的工作。報道指因為鳳凰衛視具有國家背景，故需要與NHK的事務分開。認識有關職員的人士又指，他是受過「反日教育」的世代，對政治話題熱衷。雖然是長期在日本居住的中國人，對釣魚台的話題表現冷靜，但仍是會為中國政府拍手叫好的人。 網民指官媒應提供職位 國內媒體就報道，涉事的外判工已返回國內並開微博「報平安」。他在微博上寫道「歸零，歸來，平安，勿念。」又指自己不再回應，稱一切都在播放的22秒說了。又指自己「既然選擇挺身而出，就必定坦然面對。」在微博上不少人就稱男子是「英雄」、「戰士」，又指官方的新華社或央視應該為他提供職位。