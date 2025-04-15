Nvidia宣布在美生產晶片及超級電腦 涉3.9萬億元 特朗普點出「關鍵原因」

美國晶片巨擘輝達(Nvidia，又譯英偉達)周一宣布，會跟台積電、鴻海及緯創(Wistron)等公司合作，未來4年在美國建設AI基建，總投資5,000億美元(約3.9萬港元)，包括已開始在台積電位於鳳凰城的新廠房生產最新型號AI晶片Blackwell，以及將與富士康等企業合作在德州興建廠房生產超級電腦，預計未來12至15個月量產。

Nvidia的宣布，時值特朗普政府表示把會轄免部分電子產品的關稅、改為於兩周內公布「半導體關稅」，同時會向中國輸出的電子產品徵收20%「芬太尼關稅」之後。Nvidia行政總裁黃仁勳表示，增加在美國的生產，有助Nvidia進一步滿足晶片與超級電腦龐大和日益增長的需求。

