Nvidia宣布在美生產晶片及超級電腦 涉3.9萬億元 特朗普點出「關鍵原因」

美國晶片巨擘輝達(Nvidia，又譯英偉達)周一宣布，會跟台積電、鴻海及緯創(Wistron)等公司合作，未來4年在美國建設AI基建，總投資5,000億美元(約3.9萬港元)，包括已開始在台積電位於鳳凰城的新廠房生產最新型號AI晶片Blackwell，以及將與富士康等企業合作在德州興建廠房生產超級電腦，預計未來12至15個月量產。
Nvidia的宣布，時值特朗普政府表示把會轄免部分電子產品的關稅、改為於兩周內公布「半導體關稅」，同時會向中國輸出的電子產品徵收20%「芬太尼關稅」之後。Nvidia行政總裁黃仁勳表示，增加在美國的生產，有助Nvidia進一步滿足晶片與超級電腦龐大和日益增長的需求。
特朗普指原因是「一種叫做關稅的東西」
特朗普周一在白宮接見薩爾瓦多總統布克爾、被記者問及對把Nvidia增加在美投資的看法時，聲言「他們這樣做的原因，是因為(去年)11月5日大選，還因為一種叫做關稅的東西(because of the thing called tariffs)」，認為是自己的關稅政策取得成功。
除Nvidia外，美國另一間晶片大廠AMD亦宣布將擴大在美國生產晶片和伺服器，計劃利用台積電正在擴建的亞利桑那州鳳凰城工廠生產AI晶片。