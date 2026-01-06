Nvidia推識思考AI自駕系統 路邊有波碌出 佢會點做？(有片)

昌片巨擘英偉達(Nvidia、或稱輝達)在本年度國際消費電子展(CES)正式發表全新開源自動駕駛系統Alpamayo，號稱是全球首款懂思考及推理的AI自動駕駛系統。

令車輛跟人類一樣「理解因果關係」

Alpamayo由AI模型、模擬平台與真實駕駛資料三大支柱構成，冀推動具推理能力的自動駕駛技術發展。據報該系統有能力應付，罕見、複雜場景(通常被稱為「長尾（long tail）場景」，而且在過去資料中鮮少出現的路面狀況，令車輛像人類一樣「理解因果關係」，從而作出更接近人類思考模式的合理決策。