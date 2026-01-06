Nvidia推識思考AI自駕系統 路邊有波碌出 佢會點做？(有片)

昌片巨擘英偉達(Nvidia、或稱輝達)在本年度國際消費電子展(CES)正式發表全新開源自動駕駛系統Alpamayo，號稱是全球首款懂思考及推理的AI自動駕駛系統。
令車輛跟人類一樣「理解因果關係」
Alpamayo由AI模型、模擬平台與真實駕駛資料三大支柱構成，冀推動具推理能力的自動駕駛技術發展。據報該系統有能力應付，罕見、複雜場景(通常被稱為「長尾（long tail）場景」，而且在過去資料中鮮少出現的路面狀況，令車輛像人類一樣「理解因果關係」，從而作出更接近人類思考模式的合理決策。
球從路邊滾出 系統思考︰可能會有人追出
示範片段可見，當系統發現路邊有球滾出，除了會自動停車、不撞向球之外，亦會思考︰有球滾出，代表之後可能還會有人衝出來追球，故汽車不會在球滾過後立即開車，而繼續停車觀察後續情況，而示範片段展示之後果然有一名小童從行人路奔出。此外，系統發現前方整路並停有維修車時，會轉線避開維修車，然後思考應該要跟隨現場路障的改道方向而行，而不是爬頭後切回原定路線。片段亦示範了系統在繁忙路口遇到交通燈失靈時如何處理。
英偉達CEO黃仁勳在發布會上稱，傳統的自駕系統遇到未知或新型狀況時，往往不懂得處理，故長遠而言系統須具備因果推理能力，而Alpamayo使用了「思考鏈」(Chain-of-Thought)概念，能讓車輛在複雜環境中安全行駛並說明決策理由。
不過，據報Alpamayo不會直接部署在車上，而是作為大規模的教師模型（teacher model），協助開發者訓練及調整其他自動駕駛模型。至於英偉達與車廠平治合作打造的第一款自動駕駛汽車，今年首季將率先在美國推出，第二季到歐洲，第三和第四季進入亞洲。