Omicron｜世衛監察BA.4 BA.5 XL殺入亞洲 韓患者打齊3針

新冠肺炎變種病毒Omicron已變出多個版本，其中名為XL的版本，近日在南韓出現，是亞洲首例，患者已接種3針疫苗。XL由Omicron原始株BA.1及亞型株BA.2重組而成，據稱傳播力略強於全球目前主流的BA.2。日本則出現當地首宗XE病例。與此同時，世衛周一宣布把Omicron的BA.4及BA.5亞型株列入監察名單，正追蹤全球數十宗個案。

BA.1是原始Omicron的版本名稱，其他以BA開首的則是「亞型」(subtype)，即型態上基本一樣，卻有點小變化的品種。至於以X開首的「X家族」，則屬於「重組病毒株」(recombinant variants)，由不同的品種重組而成，如XE及XL是由Omicron BA.1及BA.2組成；XD及XF則由Delta及Omicron BA.1組成。目前「X家族」有由XA至XS共17個品種。

日本首現XE

南韓中央防疫對策本部周二表示，當地首名XL患者為一名四十多歲男子，上月23日確診，無外遊史，已接種三劑疫苗，沒有病徵。患者目前已完成隔離，期間沒有異常狀況，康復情況良好。目前南韓新冠病例以BA.2為主，上周的檢出率逾85%。防疫對策本部專家李相沅表示，XL的傳播力略強於BA.2，但致重症率無明顯提升，各國暫普遍認為XL不會成為主流。南韓是第二個國家發現XL病例，英國今年2月已錄得XL個案，迄今確定66宗。日本方面，當局周一宣布當地首宗XE病例，為一名三十多歲女子，上月26日飛抵成田機場。患者已接種兩劑疫苗，在機場檢測時呈陽性，無病徵，據報曾赴美國。XE同樣由BA.1及BA.2重組而成，有研究指傳播力較BA.2稍高。

BA.4 BA.5全球暫見數十例 包括英國

目前全球約94%的Omicron病例屬BA.2，其傳播力較BA.1強，但普遍認為重症機會較小。至於被世衛新增至監察名單的BA.4及BA.5，全球暫錄得數十例，世衛正評估其傳播力、危險性及免疫逃逸能力。其中BA.4出現在英國、丹麥及非洲博茨瓦納(Botswana)等地，BA.5則見於博茨瓦納及南非。博茨瓦納衛生部稱，當地共有4宗BA.4及BA.5病例，4名患者介乎30至50歲，均已完成接種疫苗、症狀輕微。