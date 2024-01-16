OpenAI偷偷刪除「禁止用於軍事」條款　外界憂淪為戰爭工具

隨著AI科技逐漸發達，其應用範圍也逐漸擴大，近期有使用者發現，ChatGPT的開發公司OpenAI，將使用規範中的「禁止用於軍事用途」條款刪除，引發外界擔憂AI恐淪為戰爭工具。根據原先的使用條款，裡頭明訂AI技術不得用於「軍事及戰爭（military and warfare）」，不過10日條款更新後，僅提到禁止將AI產品用於「任何可能造成傷害」的用途，並警告不得用來「開發或操作武器」，但卻不復見原先定義較為廣泛的「軍事及戰爭」一詞。
發言人未明確回應「傷害」是否包含軍事用途
條款更新後，外界開始擔心，OpenAI可能淪為戰爭工具，對此OpenAI的發言人尼科·菲利克斯（Niko Felix）解釋，條款的更新是因為公司的產品、服務，已經受到全世界的廣泛使用，所以公司認為，應該創建一套更簡潔明瞭的原則，讓條款的用字遣詞變得更為精簡。雖然新條款中，仍有提及「不要傷害他人」，但發言人並未明確回應，所謂的「傷害」是否包含一切軍事用途，這導致了AI使用範圍出現許多灰色地帶，像是利用AI輔助軍事程式書寫，或是協助進行國防軍事採購，都有導致「戰爭發生」，並可能「製造傷亡」，許多國際專家擔心，OpenAI轉變成更加注重「合法性」而非「安全性」，之前的條款明確規定禁止武器開發、軍事和戰爭，而新條款則側重強調靈活性和遵守法律，恐間接為軍事AI應用敞開大門。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章