OpenAI偷偷刪除「禁止用於軍事」條款　外界憂淪為戰爭工具

根據原先的使用條款，裡頭明訂AI技術不得用於「軍事及戰爭（military and warfare）」，不過10日條款更新後，僅提到禁止將AI產品用於「任何可能造成傷害」的用途，並警告不得用來「開發或操作武器」，但卻不復見原先定義較為廣泛的「軍事及戰爭」一詞。

隨著AI科技逐漸發達，其應用範圍也逐漸擴大，近期有使用者發現，ChatGPT的開發公司OpenAI，將使用規範中的「禁止用於軍事用途」條款刪除，引發外界擔憂AI恐淪為戰爭工具。根據原先的使用條款，裡頭明訂AI技術不得用於「軍事及戰爭（military and warfare）」，不過10日條款更新後，僅提到禁止將AI產品用於「任何可能造成傷害」的用途，並警告不得用來「開發或操作武器」，但卻不復見原先定義較為廣泛的「軍事及戰爭」一詞。