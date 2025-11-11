OpenAI動畫製作Sora2引版權爭議　日本動漫企業等聯署要求先取得許可

人工智能（AI）企業OpenAI早前推出的新動畫製作系統「Sora2」引發日本的版權爭議。在上月包括超100間日本企業，包括吉卜力及任天台等在內的內容海外流通促進機構（CODA），以及多間日本出版社以及日本動畫協會在上星期發出聲明，要求關注有關於利用AI學習日本著名動畫製作引起的版權問題。

在上月底，CODA向OpenAI指出，已確認Sora2產生了大量與現有日本企業內容高度相似的視頻，並認定這是由於其訓練數據中包含日本相關內容導致。同時指出Sora2在有關情況下，使用受版權保護的作品進行複製或以類似方式輸出，行為本身可能構成侵權。在有關的聲明又表示，雖然Sora2系統有退出的機制，但是CODA指出在日本有關版權使用需要事先獲得許可，但系統無任何機制允許用戶透過事後提出異議來規避侵權責任。日方要求，Sora2在未經CODA成員許可下，不能使用有關企業的內容作為對AI的訓練，同時對企業有關的投訴及諮詢認真處理。