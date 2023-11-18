OpenAI大地震 「ChatGPT之父」Sam Altman突被炒震驚科技界

開發人工智能ChatGPT的OpenAI公司出現人事變動，有「ChatGPT之父」之稱的Open AI首席執行官阿爾特曼（Sam Altman）遭董事會開除，消息一出震驚科技界。Open AI周五表示，在審查發現聯合創辦人兼首席執行官阿爾特曼與董事會「溝通時並不一貫坦誠」後，該公司已將其解僱。Open AI在聲明中表示：「董事會不再相信他繼續領導 OpenAI 的能力。」自從阿爾特曼讓 ChatGPT 享譽全球以來，他已成為矽谷關於人工智慧的前景和潛在危險的熱門代言人，而如今他突然遭解聘也為該行業的未來帶來了不確定性。

被董事會批評溝通「不坦誠」

該公司表示，OpenAI 首席技術官穆拉堤（Mira Murati）將接任臨時首席執行官，立即生效，同時正在尋找永久替代人選。

聲明還表示，另一位OpenAI聯合創辦人兼執行長、董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）也將辭去該職務，但仍留在公司。布羅克曼在X平台上公開了辭職信，表示是因阿爾特曼遭解僱一事，自己也決定離職。

OpenAI 拒絕回答有關阿爾特曼所謂「缺乏坦誠」的問題。聲明只稱，他的行為阻礙了董事會履行職責的能力。

阿爾特曼上周五在X平台上發文表示：「我喜歡在OpenAI的時光，它徹底改變了我，希望對世界也帶來一些變化。 最重要的是，我喜歡與這些才華橫溢的人一起工作。 稍後將有更多關於下一步的事情要說。」