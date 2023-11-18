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國際
2023-11-18 12:20:13

OpenAI大地震 「ChatGPT之父」Sam Altman突被炒震驚科技界

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ChatGPT之父阿爾特曼遭公司解僱。（圖／美聯社）

ChatGPT之父阿爾特曼遭公司解僱。（圖／美聯社）

開發人工智能ChatGPT的OpenAI公司出現人事變動，有「ChatGPT之父」之稱的Open AI首席執行官阿爾特曼（Sam Altman）遭董事會開除，消息一出震驚科技界。Open AI周五表示，在審查發現聯合創辦人兼首席執行官阿爾特曼與董事會「溝通時並不一貫坦誠」後，該公司已將其解僱。Open AI在聲明中表示：「董事會不再相信他繼續領導 OpenAI 的能力。」自從阿爾特曼讓 ChatGPT 享譽全球以來，他已成為矽谷關於人工智慧的前景和潛在危險的熱門代言人，而如今他突然遭解聘也為該行業的未來帶來了不確定性。

被董事會批評溝通「不坦誠」

該公司表示，OpenAI 首席技術官穆拉堤（Mira Murati）將接任臨時首席執行官，立即生效，同時正在尋找永久替代人選。

聲明還表示，另一位OpenAI聯合創辦人兼執行長、董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）也將辭去該職務，但仍留在公司。布羅克曼在X平台上公開了辭職信，表示是因阿爾特曼遭解僱一事，自己也決定離職。

OpenAI 拒絕回答有關阿爾特曼所謂「缺乏坦誠」的問題。聲明只稱，他的行為阻礙了董事會履行職責的能力。

阿爾特曼上周五在X平台上發文表示：「我喜歡在OpenAI的時光，它徹底改變了我，希望對世界也帶來一些變化。 最重要的是，我喜歡與這些才華橫溢的人一起工作。 稍後將有更多關於下一步的事情要說。」

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創辦OpenAI  ChatGPT爆紅引發關注

阿爾特曼於2015 年協助創辦了OpenAI，作為一個非營利研究實驗室。而ChatGPT的爆紅更引起了公眾的關注，阿爾特曼成為人工智能的代表人物，也是人們關注的焦點。他預測人工智能將被證明是「迄今為止我們所經歷的任何重大技術革命中最大的飛躍」。同時他也承認人工智能需要防火牆，呼籲人們注意未來AI可能帶來的生存危險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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