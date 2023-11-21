OpenAI幾乎全體員工促董事會讓「ChatGPT之父」復職 否則跳槽微軟

OpenAI約770名員工當中的逾743人聯署一封公開信，批評董事會解僱阿爾特曼及聯合創辦人兼前董事會主席布羅克曼(Greg Brockman)的過程，危害公司所有工作及使命，認為董事會已無能力監督公司，信中還指，微軟已經承諾會給所有有意離開OpenAI的員工提供職位。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會此前宣布解僱行政總裁、「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)，最終演變成權力鬥爭連續劇，而事件繼續發酵。OpenAI逾95%員工要求現任董事會總辭，否則將離開OpenAI並跟隨阿爾特曼跳槽微軟。

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

OpenAI 另一共同創辦人 稱後悔參與董事會行動

聯署信件的包括OpenAI另一共同創辦人兼首席科學家蘇茨克韋爾(Ilya Sutskever)。他被指有份協調罷免管理層的行動。蘇茨克韋爾在社交平台發文，對參與董事會的行動深感後悔，從來無想過傷害公司，強調熱愛大家共同打造的一切，會盡一切努力讓公司重新團結。

微軟行政總裁納德拉早前公布，被Open AI罷免的阿爾特曼將加入微軟，領導一個新的高級人工智能研究團隊。Open AI就委任影片串流網站Twitch聯合創辦人希爾出任臨時行政總裁。