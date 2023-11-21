熱門搜尋:
OpenAI 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-21 10:29:58

OpenAI幾乎全體員工促董事會讓「ChatGPT之父」復職 否則跳槽微軟

分享：
人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會花前宣布解僱行政總裁、「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會花前宣布解僱行政總裁、「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會此前宣布解僱行政總裁、「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)，最終演變成權力鬥爭連續劇，而事件繼續發酵。OpenAI95%員工要求現任董事會總辭，否則將離開OpenAI並跟隨阿爾特曼跳槽微軟。

OpenAI770名員工當中的逾743人聯署一封公開信，批評董事會解僱阿爾特曼及聯合創辦人兼前董事會主席布羅克曼(Greg Brockman)的過程，危害公司所有工作及使命，認為董事會已無能力監督公司，信中還指，微軟已經承諾會給所有有意離開OpenAI的員工提供職位。

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

OpenAI另一共同創辦人 稱後悔參與董事會行動

聯署信件的包括OpenAI另一共同創辦人兼首席科學家蘇茨克韋爾(Ilya Sutskever)。他被指有份協調罷免管理層的行動。蘇茨克韋爾在社交平台發文，對參與董事會的行動深感後悔，從來無想過傷害公司，強調熱愛大家共同打造的一切，會盡一切努力讓公司重新團結。

微軟行政總裁納德拉早前公布，被Open AI罷免的阿爾特曼將加入微軟，領導一個新的高級人工智能研究團隊。Open AI就委任影片串流網站Twitch聯合創辦人希爾出任臨時行政總裁。

Ad Block

納德拉表示，自己並不清楚Open AI董事會開除阿爾特曼的具體原因，但無論他選擇去哪裡，微軟都會支持他和團隊的工作，他又指OpenAI的管理方式「很明顯需要做出一些改變」，微軟「將與OpenAI的董事會好好地談一談。」

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受