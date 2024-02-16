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國際
2024-02-16 12:10:47

OpenAI智能新工具Sora 可按文字生成1分鐘影片 東京街頭栩栩如生(有片)

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創造聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）公司OpenAI，今日（16日）公布推出一款名為「Sora」的影片生成工具模型，能根據使用者給予的文字指令生成短影片，片長度最多60秒，也可依據靜態圖像製作動畫。

創造聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）公司OpenAI，今日（16日）公布推出一款名為「Sora」的影片生成工具模型，能根據使用者給予的文字指令生成短影片，片長度最多60秒，也可依據靜態圖像製作動畫。

創造聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）公司OpenAI，今日（16日）公布推出一款名為「Sora」的影片生成工具模型，能根據使用者給予的文字指令生成短影片，片長度最多60秒，也可依據靜態圖像製作動畫。Sora勢對內容創作者帶來另一波巨大挑戰，引起外界高度重視。

僅供測試 未開放大眾使用

OpenAI表示，該模型仍有部分缺點無法克服，初期僅提供予部分視覺藝術、視覺設計、影片工作者測試，未開放大眾使用。

其中一段17秒東京下雪街頭影片，是輸入一段提示文字所產生 其中一段17秒東京下雪街頭影片，是輸入一段提示文字所產生 另有一段女士在東京晚上街頭散步的影片亦栩栩如生。 另有一段女士在東京晚上街頭散步的影片亦栩栩如生。 OpenAI稱Sora可生成各種風格如真實電影，動漫風或黑白的影片。 OpenAI稱Sora可生成各種風格如真實電影，動漫風或黑白的影片。 OpenAI稱Sora可生成各種風格如真實電影，動漫風或黑白的影片。

OpenAI稱Sora可生成各種風格如真實電影，動漫風或黑白的影片，其中一段17秒東京下雪街頭影片，是輸入一段提示文字所產生：「美麗、下雪的東京非常熱鬧。鏡頭穿過繁華的城市街道，人們正享受美麗的下雪天氣，並在攤位購物。美麗的櫻花花瓣隨著雪花在空中紛飛。」，另有一段女士在東京晚上街頭散步的影片亦栩栩如生。

系統仍有大量缺陷  如左右不分

OpenAI指出，「Sora」有能力理解物體在物理世界中的存在方式，準確解讀道具，進而創建能夠表達豐富情感的多個角色、及特定類型的動作，也能基於靜態圖片生成影片，或填補現有影片的遺失畫面及將其延長。惟Sora仍是未完成的產品，現階段難以消化複雜的物理或空間細節，導致生成不合邏輯的影片，例如左右不分，或未能在整段影片中維持視覺連貫性等，目前僅對正在評估潛在危害和風險的「紅隊成員」開放，以幫助識別系統中的缺陷。

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