OpenAI權鬥峰迴路轉 「ChatGPT之父」拒回巢 拉隊過檔微軟 (更新)

【16:50更新】人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，微軟（Microsoft）行政總裁Satya Nadella宣布，「ChatGPT之父」阿爾特曼（Sam Altman）和同樣離開OpenAI的聯合創辦人兼前董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）等多名員工已加入微軟，將負責一個全新的先進人工智能研究團隊。微軟與OpenAI會維持合作關係。
Twitch創辦人將任OpenAI臨時CEO
【14:15更新】「ChatGPT之父」阿爾特曼已拒絕回巢OpenAI，有公司董事指影片串流網站 Twitch聯合創辦人希爾( Emmett Shear) 將出任OpenAI臨時行政總裁。
人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，被譽為「ChatGPT之父」的阿爾特曼（Sam Altman）突然遭董事會解除行政總裁職務後一日，多家美國傳媒引述消息人士報道，有投資者向OpenAI董事會施壓，要求讓阿爾特曼復職，目前在董事會陣容和作用問題上陷入僵局，現時仍談判，可能很快得出解決方案。
掛訪客證現身OpenAI總部 「第一次也是最後一次」
阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」，路透社19日報道，OpenAI已邀請阿爾特曼前往公司出席董事會議。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。
first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a— Sam Altman (@sama) November 19, 2023
或與其他OpenAI前員工另起爐灶
此前有消息指，38歲的阿爾特曼對復職持開放態度，但希望看到管治公司方面會有變化，包括罷免現有董事會成員，籌組新的董事會，他亦不排除考慮聯同其他OpenAI前員工創立新公司另起爐灶。有知情人士說，包括暫代行政總裁Mira Murati、首席戰略官Jason Kwon和首席營運總監Brad Lightcap在內，OpenAI主要高層都敦促董事會辭職，並讓阿爾特曼回歸。
被董事會批「溝通不坦誠」 質疑領導力
董事會上周五解僱阿爾特曼，稱他未有持續坦誠地與董事會溝通，董事會不再有信心阿爾特曼有能力繼續領導公司。事件惹來OpenAI部分員工辭職抗議，包括OpenAI聯合創辦人兼董事會主席布羅克曼。