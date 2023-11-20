OpenAI權鬥峰迴路轉 「ChatGPT之父」拒回巢 拉隊過檔微軟 (更新)

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

【16:50更新】人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，微軟（Microsoft）行政總裁Satya Nadella宣布，「ChatGPT之父」阿爾特曼（Sam Altman）和同樣離開OpenAI的聯合創辦人兼前董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）等多名員工已加入微軟，將負責一個全新的先進人工智能研究團隊。微軟與OpenAI會維持合作關係。

Twitch創辦人將任OpenAI臨時CEO

【14:15更新】「ChatGPT之父」阿爾特曼已拒絕回巢OpenAI，有公司董事指影片串流網站 Twitch聯合創辦人希爾( Emmett Shear) 將出任OpenAI臨時行政總裁。

人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，被譽為「ChatGPT之父」的阿爾特曼（Sam Altman）突然遭董事會解除行政總裁職務後一日，多家美國傳媒引述消息人士報道，有投資者向OpenAI董事會施壓，要求讓阿爾特曼復職，目前在董事會陣容和作用問題上陷入僵局，現時仍談判，可能很快得出解決方案。