Pornhub公布2023年度統計數據　「老太、熟女」成最熱門色情片類型

知名色情影片網站「Pornhub」日前發布了2023年度統計數據，列出最受歡迎女優、用戶搜尋次數最多關鍵字、觀看時間最長的國家等。

根據統計數據，2023年的使用者，對「成熟」類型的興趣提升，熱門關鍵字包含「性感老太」、「熟女」、「性感爸爸」等等，通通名列前茅，分析數十億次的造訪數據後，發現今年最流行的品味是「黃金時代（The Golden Age）」，而該名詞在美國，常被拿來代稱65歲以上的老人。

人工智能也影響到了色情領域

繼「成熟風格」的影片後，第二歡迎的類別則是「超巨大尺寸」，舉凡各式各樣包含「巨」「大」的詞彙，全球搜索量增長了177％。