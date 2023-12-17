Pornhub公布2023年度統計數據　「老太、熟女」成最熱門色情片類型

知名色情影片網站「Pornhub」日前發布了2023年度統計數據，列出最受歡迎女優、用戶搜尋次數最多關鍵字、觀看時間最長的國家等。
根據統計數據，2023年的使用者，對「成熟」類型的興趣提升，熱門關鍵字包含「性感老太」、「熟女」、「性感爸爸」等等，通通名列前茅，分析數十億次的造訪數據後，發現今年最流行的品味是「黃金時代（The Golden Age）」，而該名詞在美國，常被拿來代稱65歲以上的老人。
人工智能也影響到了色情領域
繼「成熟風格」的影片後，第二歡迎的類別則是「超巨大尺寸」，舉凡各式各樣包含「巨」「大」的詞彙，全球搜索量增長了177％。
此外，2023可說是人工智能有突破性展的一年，該潮流也影響到了色情領域，「機器人」「人工智慧」類型的影片名列第三，研究性健康的貝蒂托博士（Dr. Laurie Betito）解釋：「對非凡事物感到好奇，是人類的天性，當談到性時，情況也沒有什麼不同， 我們想看到極端的情況，尤其是那些在現實生活中無法接觸到的東西。」
菲律賓用戶平均停留11分15秒
除了這些外，Pornhub還統計出使用者最常「光顧」的時間點，最熱門時段落在周一晚間11點，而每週三清晨5點則最為「冷清」，如果依每次訪問時的觀看時數來看，菲律賓擊敗人口大國美國，用戶平均停留11分15秒。
至於2023年最受歡迎女優，是由出道近10年，剛滿28歲的美國女優Abella Danger，以18億9763萬的超高觀看數拿下，大勝第二名的澳洲女優Angela White累積的12億3327萬次觀看數。
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