PowerPoint開發者逝世享壽76歲　獲讚對軟件流暢性能貢獻良多

記者鄒慈芸／綜合報道
知名簡報辦公軟件PowerPoint的開發者奧斯汀（Dennis Austin），9月1日在加州洛思阿圖斯（Los Altos）家中去世，享壽76歲，據丹尼斯的兒子邁克爾（Michael Austin）表示，父親是因為肺癌癌細胞轉移到大腦導致死亡。
丹尼斯1947年5月28日出生於賓州匹茲堡（Pittsburgh），從小在農場郊區長大，其父親經營著一個經理人協會，母親是一名打字員，丹尼斯高中畢業後，進入維吉尼亞大學修習工程學。在校時，他們用一台趨近於一個房間大小的計算機進行操作，學生們在機器上編寫程序，生成打孔卡（Punched card），然後由經過專門培訓的計算機操作員將其輸入計算機。
任PowerPoint開發者至1996年退休
時間一長，丹尼斯開始與操作員成了朋友，獲得允許可以在晚上直接操作計算機，成為他走進軟件開發世界的第一步，1969年畢業後，他在亞利桑那州立大學、麻省理工學院和加州大學聖巴巴拉分校攻讀研究生。
畢業後，丹尼斯先後在多間電腦軟件公司工作，直到1984年，他被兩名前蘋果員工創立的軟件公司Forethought聘用，開始構想PowerPoint，在該公司被Microsoft收購後，丹尼斯和同事路德金（Tom Rudkin）持續擔任PowerPoint的開發者，一直到1996年退休為止。
1987年首度於蘋果電腦上發行
PowerPoint 1.0版本，於1987年首度於蘋果麥金塔電腦（Macintosh）上發行，軟件起初只有黑與白兩種顏色，只能產生文字與圖形頁，直到一年後全彩版PowerPoint才上市，1987年末，微軟以1400萬美金（約1億976萬港元）的價格，同時收購了Forethought與PowerPoint，自1990年以來，PowerPoint已經成為微軟Office組合的標配組合。
最初提出投影片想法的創始者加斯金斯（Robert Gaskins），在自己的著作《流汗的子彈：PowerPoint 發明筆記》（Sweating Bullets: Notes about Inventing PowerPoint）中寫道，在PowerPoint的開發過程中，丹尼斯提供了一半以上主要設計構想，對軟件的流暢性能貢獻良多。
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