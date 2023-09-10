PowerPoint開發者逝世享壽76歲　獲讚對軟件流暢性能貢獻良多

記者鄒慈芸／綜合報道

知名簡報辦公軟件PowerPoint的開發者奧斯汀（Dennis Austin），9月1日在加州洛思阿圖斯（Los Altos）家中去世，享壽76歲，據丹尼斯的兒子邁克爾（Michael Austin）表示，父親是因為肺癌癌細胞轉移到大腦導致死亡。

丹尼斯1947年5月28日出生於賓州匹茲堡（Pittsburgh），從小在農場郊區長大，其父親經營著一個經理人協會，母親是一名打字員，丹尼斯高中畢業後，進入維吉尼亞大學修習工程學。在校時，他們用一台趨近於一個房間大小的計算機進行操作，學生們在機器上編寫程序，生成打孔卡（Punched card），然後由經過專門培訓的計算機操作員將其輸入計算機。

任PowerPoint開發者至1996年退休

時間一長，丹尼斯開始與操作員成了朋友，獲得允許可以在晚上直接操作計算機，成為他走進軟件開發世界的第一步，1969年畢業後，他在亞利桑那州立大學、麻省理工學院和加州大學聖巴巴拉分校攻讀研究生。

畢業後，丹尼斯先後在多間電腦軟件公司工作，直到1984年，他被兩名前蘋果員工創立的軟件公司Forethought聘用，開始構想PowerPoint，在該公司被Microsoft收購後，丹尼斯和同事路德金（Tom Rudkin）持續擔任PowerPoint的開發者，一直到1996年退休為止。