熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
國際
2023-09-10 13:00:51

PowerPoint開發者逝世享壽76歲　獲讚對軟件流暢性能貢獻良多

分享：

PowerPoint開發者肺癌轉移至腦部　在美國家中去世享壽76歲

記者鄒慈芸／綜合報道

知名簡報辦公軟件PowerPoint的開發者奧斯汀（Dennis Austin），9月1日在加州洛思阿圖斯（Los Altos）家中去世，享壽76歲，據丹尼斯的兒子邁克爾（Michael Austin）表示，父親是因為肺癌癌細胞轉移到大腦導致死亡。

丹尼斯1947年5月28日出生於賓州匹茲堡（Pittsburgh），從小在農場郊區長大，其父親經營著一個經理人協會，母親是一名打字員，丹尼斯高中畢業後，進入維吉尼亞大學修習工程學。在校時，他們用一台趨近於一個房間大小的計算機進行操作，學生們在機器上編寫程序，生成打孔卡（Punched card），然後由經過專門培訓的計算機操作員將其輸入計算機。

任PowerPoint開發者至1996年退休

時間一長，丹尼斯開始與操作員成了朋友，獲得允許可以在晚上直接操作計算機，成為他走進軟件開發世界的第一步，1969年畢業後，他在亞利桑那州立大學、麻省理工學院和加州大學聖巴巴拉分校攻讀研究生。

畢業後，丹尼斯先後在多間電腦軟件公司工作，直到1984年，他被兩名前蘋果員工創立的軟件公司Forethought聘用，開始構想PowerPoint，在該公司被Microsoft收購後，丹尼斯和同事路德金（Tom Rudkin）持續擔任PowerPoint的開發者，一直到1996年退休為止。

1987年首度於蘋果電腦上發行

PowerPoint 1.0版本，於1987年首度於蘋果麥金塔電腦（Macintosh）上發行，軟件起初只有黑與白兩種顏色，只能產生文字與圖形頁，直到一年後全彩版PowerPoint才上市，1987年末，微軟以1400萬美金（約1億976萬港元）的價格，同時收購了Forethought與PowerPoint，自1990年以來，PowerPoint已經成為微軟Office組合的標配組合。

最初提出投影片想法的創始者加斯金斯（Robert Gaskins），在自己的著作《流汗的子彈：PowerPoint 發明筆記》（Sweating Bullets: Notes about Inventing PowerPoint）中寫道，在PowerPoint的開發過程中，丹尼斯提供了一半以上主要設計構想，對軟件的流暢性能貢獻良多。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

8款湯水推介。（am730製圖）

8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受