Prada女經理偕男友遊那不勒斯　突然天降雕像砸頭慘死(有片)

意大利近日發生一宗不幸的致命意外。一名在時尚名牌「Prada｣擔任經理的30歲女子，與29歲的男友到那不勒斯旅遊後離開，詎料2人在行經一條街道時，天上竟突然掉落一尊小型雕像，正正砸中女子的頭部，當場倒地不起，最終送院搶救2日後不幸身亡。
綜合報道，來自意大利北部城市帕多瓦(Padova)的30歲女子Chiara Jaconis，在法國巴黎擔任「Prada」的經理，早前特意與29歲的男友Livio Rousseau前往那不勒斯旅遊，就在本月15日下午收拾好行李，出發前往機場，正當他們愜意地走在某條街道時，一尊小雕像突然從高處掉下，直接擊中Chiara的頭部，令她當場倒地不起，Livio目睹意外隨即跪下查看Chiara，不斷呼喊女友的名字，附近途人聞聲前來協助。
警方正調查雕像掉下原因
警方及消防接報後，立即將頭部受創的Chiara送醫搶救，無奈她在經過2日搶救，最終傷重不治。事後，有民眾到事發地點獻花悼念。警方經調查後，亦查出小雕像的主人為住在街道旁公寓的一對夫婦，他們或會被控過失殺人罪，但未能證實雕像是如何掉下，需作進一步調查。
🇮🇹 Una turista murió en Nápoles después de que una estatua cayera accidentalmente desde un balcón y la golpeara en la cabeza. Chiara Jaconis, de 30 años, fue llevada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió a las graves heridas.#NewsOnDemand pic.twitter.com/GHtB7zZSsb— News On Demand (@OnDemand_News) September 21, 2024