Prada女經理偕男友遊那不勒斯　突然天降雕像砸頭慘死(有片)

意大利近日發生一宗不幸的致命意外。一名在時尚名牌「Prada｣擔任經理的30歲女子，與29歲的男友到那不勒斯旅遊後離開，詎料2人在行經一條街道時，天上竟突然掉落一尊小型雕像，正正砸中女子的頭部，當場倒地不起，最終送院搶救2日後不幸身亡。

綜合報道，來自意大利北部城市帕多瓦(Padova)的30歲女子Chiara Jaconis，在法國巴黎擔任「Prada」的經理，早前特意與29歲的男友Livio Rousseau前往那不勒斯旅遊，就在本月15日下午收拾好行李，出發前往機場，正當他們愜意地走在某條街道時，一尊小雕像突然從高處掉下，直接擊中Chiara的頭部，令她當場倒地不起，Livio目睹意外隨即跪下查看Chiara，不斷呼喊女友的名字，附近途人聞聲前來協助。