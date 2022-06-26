Punk頭伸脷混種芝娃娃膺世界最醜狗狗 原來身世坎坷(有片多圖)

一隻名叫「快樂臉先生」(Mr Happy Face)的小狗，脷總是伸出咀邊，加上punk頭造型，贏得「世界最醜狗狗」(World’s Ugliest Dog)銜頭。

比賽上周五(24日)在美國加州佩塔盧馬(Petaluma)舉行，17歲的中國冠毛犬與芝娃娃混種的「快樂臉先生」擊敗另外9名參賽者，拿下冠軍。

亞利桑那州音樂家Jeneda Benally去年8月收養「快樂臉先生」，她在比賽中介紹愛犬時表示：「疫情期間，我希望生孩子，或養隻狗狗，既然生孩子要看天意，我選擇養狗。」她到流浪狗之家，被告知有隻健康有問題的老狗，「(工作人員說)牠長得太醜了，可能是近親繁殖的結果。他們想讓我有心理準備，以面對即將看到的狀況，我看到這隻狗，確實很老，牠需要第二次機會，牠值得被疼愛」。

狗狗被前主人虐待

Benally說，「快樂臉先生」的舊居環境惡劣、堆滿雜物，「牠被虐待、疏忽照顧，而倖存下來」。狗狗年老、身體差，患腫瘤及神經問題，要戴尿布，獸醫指其壽命可能只剩幾星期。對此Benally說：「愛心、仁慈和媽咪的親吻，幫助牠面對時日不多的預言，我們都希望牠壽命更長，可與家人在一起。」她說，「小狗的喜好包括睡覺、打鼾，睡夢中發出嗚嗚聲，開心時會發出奇怪的聲音」。

主辦單位形容，比賽中「各個品種、各種體型的狗狗溫暖了我們的心，讓我們的生活充滿了無條件的愛。這個世界知名的比賽，為所有特別與獨特狗兒的不完美而喝采」。

「世界最醜狗狗比賽」有數十年歷史，以往每年在加州佩塔盧馬舉行，疫情期間暫停，今年復辦。